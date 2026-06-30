“Cremona Musica Expo & Festival 2026”: a ottobre nei padiglioni di CremonaFiere

Cremona si prepara a riconfermarsi la capitale mondiale della musica con la nuova edizione di Cremona Musica Expo & Festival 2026, l’appuntamento di riferimento a livello globale dedicato alla musica, agli strumenti musicali, alla formazione e alla produzione. Dal 2 al 4 ottobre 2026, i padiglioni di CremonaFiere e i luoghi più suggestivi della città e del territorio, accoglieranno una comunità internazionale di musicisti, appassionati, produttori e professionisti, offrendo un programma che unisce la grande tradizione e l’innovazione tecnologica.

“Cremona Musica è una piattaforma internazionale di relazioni, conoscenza e opportunità che mette in connessione artigiani, aziende, musicisti, istituzioni e operatori provenienti da tutto il mondo. – spiega il presidente di CremonaFiere Roberto Biloni -. Cremona Musica coinvolge anche il territorio con numerose attività, tra cui il Fuori Salone che spazia da Cremona a Crema.

E’ un modo per aumentare l’esperienza fieristica e caratterizzarci sempre di più. Le novità introdotte nell’edizione 2026 testimoniano la volontà di investire nella formazione, nel talento e nell’innovazione, senza mai perdere il legame con le nostre radici. È questa capacità di unire storia e futuro che rende questa manifestazione unica nel suo genere nel panorama musicale internazionale”.

Il focus sulle nuove generazioni e sulla musica d’insieme si concretizza infatti con il debutto del Cremona Musica Young Band Contest. Il concorso, coordinato dai direttori artistici Luca Nobis e Stefano Prinzivalli, riservato a formazioni composte da musicisti under 25 che mira a valorizzare il profondo legame tra l’artista e il costruttore dello strumento come fulcro del processo creativo.

La manifestazione mantiene la sua forte vocazione internazionale attraverso le storiche aree tematiche, che coprono l’intero panorama della produzione strumentale. Il salone Mondomusica rimane il punto d’incontro d’eccellenza per la liuteria d’alta qualità, capace di richiamare maestri artigiani da ogni continente.

L’Acoustic Guitar Village proporrà il prestigioso format dinamico tra esposizione di chitarre, masterclass e mostre storiche, mentre il Wind Festival dedicherà ampio spazio al Cremona Band Festival, l’ormai consueto appuntamento dedicato alle Bande Musicali con oltre 400 musicisti di strumenti a fiato presenti. A completare il quadro delle sezioni consolidate si confermano l’Accordion Show, vetrina per la fisarmonica, e lo spazio focalizzato sulla storica Arte Organaria Cremasca.

L’edizione 2026 introduce significative evoluzioni e importanti novità nei contenuti, a partire da Piano Experience. L’area riservata ai pianoforti e alle tastiere si affianca quest’anno la prima edizione del Cremona Musica Piano Contest, il nuovo concorso pianistico nazionale, nato dalla sinergia con Yamaha Music Europe, e rivolto agli studenti dei corsi accademici di Triennio e Biennio dei Conservatori e delle Istituzioni AFAM italiane.

La competizione, finalizzata a valorizzare l’eccellenza e a connettere l’alta formazione con il settore professionale, prevede una selezione preliminare online e una finale pubblica dal vivo, in programma domenica 4 ottobre nella Sala Stradivari di CremonaFiere.

Grandi novità anche per l‘Electric Sound Village, che giunge alla sua terza edizione ampliando lo spazio dedicato alla liuteria elettrica, all’amplificazione e alla storia del rock. Tra le presenze già confermate figurano artisti del calibro di Stef Burns, Franco Mussida, Giuseppe Scarpato, Filippo Graziani, Osvaldo Loiacono, Mattia Tedesco e Simone Galassi.

Da quest’anno, la manifestazione sigla una prestigiosa collaborazione con il Soundmit, aprendo le porte ai sintetizzatori, alle nuove tecnologie audio e alla ricerca nella musica elettronica. Il pubblico potrà scoprire strumenti custom di alta artigianalità e pezzi vintage d’epoca, testandoli all’interno di apposite cabine insonorizzate. Il percorso espositivo sarà arricchito da mostre culturali focalizzate sulla storia della batteria e sul sound di Jimi Hendrix.

Come da tradizione, l’esperienza del festival supererà i confini del quartiere fieristico per abbracciare l’intero territorio. Le serate saranno animate dal programma del Fuori Salone, con i concerti di Cremona Musica Downtown per portare la musica dal vivo nelle piazze, nei teatri, e nei cortili del centro storico. Non mancheranno inoltre le premiazioni dei prestigiosi Cremona Musica Awards, destinati alle personalità di rilievo del panorama culturale internazionale.

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