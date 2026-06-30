La Serie A celebra Federico Bonazzoli, miglior bomber made in Italy

Un tributo da grande palcoscenico per Federico Bonazzoli, bomber grigiorosso, miglior marcatore italiano dello scorso campionato con 10 reti. È proprio la Lega di Serie A a dedicare un suggestivo reel sui propri canali social ufficiali al mancino della Cremonese, celebrando la sua vena realizzativa e l’orgoglio di essere stato, nell’ultima stagione nella massima serie, il miglior marcatore made in Italy.

ECCO IL REEL DELLA LEGA SERIE A DEDICATO A BONAZZOLI

Il video, intitolato “Il Sorriso del Gol – Champions of…”, si apre con le immagini delle esultanze più calde di Bonazzoli, per poi dare spazio a una clip dal sapore intimo e riflessivo, in cui il 90 si racconta a cuore aperto. “Vivo per il gol, ma conta il verdetto del campo“. Nel reel, Bonazzoli descrive così il suo rapporto innato con la porta: “Sono un giocatore, un attaccante che vive per il gol. Le mie gesta fanno parte del mio istinto, è una cosa che mi viene naturale.”

Le immagini passano poi ai gol decisivi dagli undici metri, prima di toccare il traguardo personale più significativo dell’ultima stagione: “Essere l’italiano che ha fatto il maggior numero di gol in Serie A quest’anno è ovviamente motivo di orgoglio. Ti dà la consapevolezza che tutto quello che hai fatto, l’hai fatto bene. Non conta niente, non è un trofeo che posso mettere in bacheca, però per me conta ancora di più. Alla fine, ha parlato il campo.”

Il video si chiude con boato e iconica esultanza di Bonazzoli — il saluto militare unito alla lingua di fuori — diventata ormai un marchio di fabbrica ben noto ai tifosi della Cremonese, che sperano di vederlo ancora allo Zini seppur nel campionato cadetto.

© Riproduzione riservata