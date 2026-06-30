Discussione saltata perchè l’assessore è assente: Portesani chiede revisione regolamento

Strascichi polemici all’indomani del consiglio comunale dove non è stata discussa l’interrogazione di Alessandro Portesani (Novità a Cremona) nel merito del contributo comunale di 100.000 euro al Tanta Robba Festival in quanto l’assessore delegato alla risposta, Luca Burgazzi, era assente per la recente nascita del figlio.

Portesani aveva chiesto che fosse direttamente il Sindaco a rispondere all’interrogazione, considerato che il festival è in programma nel fine settimana, ma la richiesta non è stata accolta e la trattazione è stata rinviata.

Il presidente del Consiglio Luciano Pizzetti ha quindi proposto che, nelle prossime occasioni, in caso di assenza dell’assessore delegato alla risposta, questa venga lasciata per iscritto a un collega di Giunta che si premurerà di leggerla.

“L’interrogazione – spiega Portesani – era rivolta al Sindaco. L’assessore risponde normalmente per delega. Per questo ho ritenuto doveroso chiedere che, vista l’imminenza del festival, fosse il Sindaco ad assumersi la responsabilità della risposta, consentendo al Consiglio comunale di svolgere la propria funzione di controllo prima dello svolgimento dell’evento e non quando tutto sarà ormai concluso.

“Una risposta resa dopo lo svolgimento dell’evento perde inevitabilmente gran parte della propria utilità politica e istituzionale. Il Consiglio comunale è chiamato a discutere gli atti quando possono ancora incidere sull’azione amministrativa, non quando ogni decisione è ormai irreversibile.”

“Proprio per questo motivo – aggiunge Portesani – ho trasmesso al Presidente Pizzetti una richiesta formale di chiarimento sull’interpretazione del Regolamento, affinché venga affermato il principio secondo cui, in caso di assenza dell’assessore delegato, il Sindaco possa e debba rispondere direttamente alle interrogazioni a lui rivolte quando il rinvio rischi di compromettere l’effettività della funzione ispettiva del Consiglio.”

“Mi auguro, conclude Portesani, che il Presidente del Consiglio Luciano Pizzetti voglia chiarire definitivamente questo aspetto, nell’interesse di tutti i consiglieri comunali e del corretto esercizio delle prerogative del Consiglio.”

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