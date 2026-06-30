E’ scomparso il macellaio Giancarlo Ruggeri: un anno fa la chiusura della sua bottega storica

Lutto nel commercio cittadino: è morto Giancarlo Ruggeri, uno dei macellai storici di Cremona dove aveva bottega a Porta Venezia, chiusa il 2 agosto di un anno fa. Un’attività molto nota e apprezzata in città, aperta nel lontano 1946 e che Giancarlo ha gestito insieme alla moglie Marinella e alle figlie Silvia e Laura.

Varcare la soglia del negozio era come entrare nel tempio dell’eccellenza della carne e della gastronomia e la qualità è sempre stato uno dei punti di forza della macelleria.

“I cremonesi sono diventati la nostra famiglia“ soleva commentare Giancarlo, che accanto alla casa custodiva una cartolina della grande Mina, con dedica e firma della cantante che ringraziava la coppia.

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