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Cronaca

E’ scomparso il macellaio Giancarlo Ruggeri: un anno fa la chiusura della sua bottega storica

L'attività era stata aperta 80 anni fa e per generazioni è stata un punto di riferimento per qualità dell'offerta. Giancarlo lascia la moglie Marinella e le figlie Silvia e Laura

Giancarlo Ruggeri
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Lutto nel commercio cittadino: è morto Giancarlo Ruggeri, uno dei macellai storici di Cremona dove aveva bottega a Porta Venezia, chiusa il 2 agosto di un anno fa. Un’attività molto nota e apprezzata in città, aperta nel lontano 1946 e che Giancarlo ha gestito insieme alla moglie Marinella e alle figlie Silvia e Laura.

Varcare la soglia del negozio era come entrare nel tempio dell’eccellenza della carne e della gastronomia e la qualità è sempre stato uno dei punti di forza della macelleria.

I cremonesi sono diventati la nostra famiglia“ soleva commentare Giancarlo, che accanto alla casa custodiva una cartolina della grande Mina, con dedica e firma della cantante che ringraziava la coppia.

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