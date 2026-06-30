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Cronaca

Lavoro, 160 offerte attive nei centri per l’impiego provinciali

di Laura Bosio

Appuntamento settimanale con le offerte pubblicate sul sito dell'Ufficio Servizi per il Lavoro della Provincia di Cremona

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Sono 160 le offerte di lavoro attive presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona questa settimana. E’ possibile consultarle al link dell’apposito portale.

Accanto ad esse, come di consueto l’ufficio Politiche del Lavoro segnala anche le altre opportunità, ossia le offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego, disponibili nell’apposita sezione.

Come sempre, molteplici sono le figure ricercate: da quelle impiegatizie e commerciali agli addetti di magazzino, dai responsabili di magazzino agli addetti del settore alimentare.

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