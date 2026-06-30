E dopo i 41 gradi, in arrivo anche su Cremona il primo temporale estivo

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha emesso un’allerta arancione per rischio di forti temporali sulla nostra città dalle ore 11 di mercoledì 1° luglio sino alla mezzanotte di giovedì 2 luglio.

Per la restante parte di oggi, martedi 30 giugno, la situazione meteorologica è influenzata dall’alta pressione, ma le infiltrazioni dell’aria umida e fresca in quota favoriscono la formazione di locali rovesci e temporali; possibili isolati fenomeni di moderata o forte intensità accompagnati da forti raffiche di vento, pioggia forte (30-50 mm) e possibile grandine di piccole-medie dimensioni, con maggiore probabilità su Prealpi e Appennino.

Per la giornata di domani, mercoledì 1° luglio, una saccatura in discesa sull’Europa settentrionale si approfondirà sui settori centrali e sul Nord Italia, portando anche sulla Lombardia una maggiore instabilità. Nella prima parte del giorno sono previsti locali rovesci e temporali su Alpi e Prealpi; nel pomeriggio e in serata sono previsti temporali diffusi in transito da Nord-Ovest verso Sud-Est, localmente anche di forte intensità, accompagnati da raffiche di vento forti o molto forti (fino a 70-90 km/h) e possibili grandinate di medie-grandi dimensioni.

Il passaggio perturbato sarà seguito da vento settentrionale in rinforzo su Alpi e Prealpi con locali forti raffiche anche nelle valli esposte e sulla pianura occidentale, dove le raffiche potranno raggiungere valori fino a 90-110 km/h.

Nel frattempo, il Comune ha già provveduto a mettere in preallerta Polizia Locale, AEM S.p.A. e Padania Acque S.p.A. in modo che siano pronti in caso di necessità. I cittadini sono invitati a prestare particolare attenzione nei casi in cui le loro abitazioni si trovino in aree facilmente soggette ad allagamenti, nonché ad evitare spostamenti con i propri mezzi se non strettamente necessari. Gli addetti della Protezione Civile comunale tengono monitorato l’evolversi della situazione.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Indicazioni per i cittadini” dell’app allertaLOM o la sezione “Cosa fare in emergenza” del sito www.allertalom.regione.lombardia.it.

Per le chiamate di soccorso e di emergenza fare sempre riferimento al Numero Unico dell’Emergenza (NUE) 112 o all’app 112 Where Are U che permette di effettuare la chiamata di emergenza ed inviare contemporaneamente la posizione esatta di chi chiama alla Centrale del Numero Unico dell’Emergenza (NUE) 112 della Lombardia.

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