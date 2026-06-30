Ultimo giorno di scuola materna: da oggi famiglie alle prese con l’estate e i costi dei centri estivi

Oggi, martedì 30 giugno, è una data importante per molte famiglie cremonesi: è infatti l’ultimo giorno di attività per le scuole dell’infanzia. Con la chiusura delle materne si conclude ufficialmente l’anno scolastico per i più piccoli, e da domani per molti genitori si apre la lunga parentesi estiva fatta di organizzazione, incastri di lavoro e soprattutto spese.

Per chi non può contare su nonni o soluzioni alternative, la risposta più comune resta l’iscrizione ai centri estivi, una scelta sempre più diffusa ma anche sempre più onerosa. Secondo le ultime rilevazioni nazionali, il costo medio settimanale per un centro estivo a tempo pieno si aggira intorno ai 130 euro a settimana per bambino. Una cifra che, moltiplicata per le settimane di chiusura scolastica, può arrivare facilmente oltre i 1.300–1.500 euro a stagione per figlio.

A Cremona, come nel resto del Paese, il sistema dei centri estivi rappresenta ormai una vera e propria “seconda scuola” estiva, necessaria per conciliare i tempi di vita e lavoro delle famiglie.

Da domani, 1 luglio, dunque, molte famiglie si troveranno a fare i conti con questa nuova fase: settimane scandite da orari diversi, iscrizioni da gestire e un bilancio domestico che in estate tende inevitabilmente a salire. Il tema dei costi dei servizi educativi estivi resta infatti uno dei nodi più sentiti, soprattutto in un contesto in cui l’inflazione e il caro-vita incidono sempre più sulle spese quotidiane.

Intanto, per i più piccoli, l’estate è appena iniziata: tra giochi, attività all’aperto e nuove esperienze, i centri estivi diventano il luogo dove trascorrere i prossimi mesi in attesa del ritorno a scuola a settembre.

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