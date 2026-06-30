Volge al termine l’avventura di Federico Ceccherini alla Cremonese

Federico Ceccherini lascia la Cremonese a parametro zero dopo la scadenza del contratto. Sul difensore livornese, classe 1992, dovrebbe esserci l’Arezzo.

Arrivato a titolo definitivo il 30 agosto 2024, Ceccherini aveva contribuito da subito alla promozione della squadra grigiorossa. Nella stagione successiva si è guadagnato anche qualche presenza in Serie A.

Al di là dei numeri, a Cremona resterà soprattutto il suo valore umano: esperienza, massima professionalità e disponibilità costante nei confronti della squadra hanno fatto di Ceccherini un punto di riferimento dentro e fuori dal campo.

Con i grigiorossi ha segnato un gol e fornito tre assist: la sua unica rete arrivò nella partita vinta per 3-0 contro il Frosinone, quando segnò di testa il gol che aprì le danze del match.

© Riproduzione riservata