Rallentamenti in A21 per sterpaglie a fuoco tra Cremona e Castelvetro

Traffico rallentato e 1 Km di coda nel primo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A21, per il fumo propagatosi da sterpaglie andate a fuoco poco dopo l’ingresso di San Felice, direzione Piacenza. Sul posto i Vigili del Fuoco di Cremona. La circolazione dei mezzi non è stata sospesa e la situazione è tornata alla normalità poco dopo.

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