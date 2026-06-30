Cronaca
Rallentamenti in A21 per sterpaglie a fuoco tra Cremona e Castelvetro
La circolazione dei mezzi non è stata sospesa e la situazione è tornata alla normalità in poco tempo
Traffico rallentato e 1 Km di coda nel primo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A21, per il fumo propagatosi da sterpaglie andate a fuoco poco dopo l’ingresso di San Felice, direzione Piacenza. Sul posto i Vigili del Fuoco di Cremona. La circolazione dei mezzi non è stata sospesa e la situazione è tornata alla normalità poco dopo.
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