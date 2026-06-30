Giovedì d’Estate, proposte innovative per il debutto del 2 luglio

Tutto pronto per la 28esima edizione dei Giovedì d’Estate al via il 2 luglio con una innovativa proposta creata appositamente per l’inaugurazione della stagione 2026: le Evoluzioni aeree in piazza Stradivari e ai giardini di Piazza Roma.

Nel primo caso sono protagonisti i Nastri volanti, con “Cyber Sirene”, uno spettacolo della scuola di circo “Aeras” di Maral Kevorkian. Si esibiranno le allieve di tutte le età e le insegnanti sui tessuti aerei e il cerchio aereo.

A.S.D. Artistica Gymnica Cremona presenterà le evoluzioni dei suoi campioni e degli allievi della ginnastica artistica mentre Bee You Pole Dance Academy ASD, la scuola di pole dance diretta da Claudia Franzoni, porterà in scena uno spettacolo che celebra forza, eleganza e creatività con gli istruttori, gli atleti del settore agonistico e allieve di tutte le età.

Nell’area Parkour l’esibizione dei ragazzi che usano le abilità del proprio corpo per interagire con ostacoli in ogni tipo di ambiente, con l’utilizzo di sequenze che possono includere salti, arrampicate, oscillazioni, volteggi e rotazioni.

Per i più piccoli ci sarà la Teleferica dei Vigili del Fuoco di Cremona, mentre in piazza Roma si potrà assistere al superamento della forza di gravità con le atlete di salto in alto della Atletica Arvedi: sfida tra campioncini e possibilità di provare una tecnica sportiva in forte crescita.

Per rimanere nell’ambito dello sport sempre in piazza Stradivari ci saranno anche i runner di Run to me, la Minervum Academy con la possibilità di provare a “giocare al duello” a tutti i curiosi, assalti di spada e sciabola olimpica oltre a qualche sorpresa, e Stradivari triathlon team che presenterà la LMC la mezza maratona di Cremona dove ci si potrà iscrivere direttamente al gazebo.

Accanto alla novità della Federazione Bridge al cui tavolo sarà possibile imparare le regole del gioco, e alla presenza di Operazione Musical in collaborazione con il Rotary di Soresina che illustrano il progetto di restauro del Teatro Sociale della loro città, l’offerta si completa con le esibizioni di scherma storica con la Sala d’Arme Achille Marozzo e con il Red Black Roller che offrirà l’opportunità di pattinare sotto le stelle in piazza Stradivari dove Cremona Circuit sarà presente con uno stand istituzionale presso il quale il pubblico potrà conoscere le attività del circuito e acquistare direttamente i biglietti per l’EICMA Italian Round del WorldSBK: il Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike tornerà infatti a Cremona dal 25 al 27 settembre 2026.

Il Collettivo 50 mm che quest’anno si sposta sotto la Loggia dei Militi proponendo un salto nel passato proiettando le foto d’archivio del fondo Fazioli accompagnate da letture dei saggi tratti dal libro “PASSAGGIO A CREMONA”.

Grande attenzione per i bambini in punti diversi della città: in Cortile Federico II troviamo i burattini Paolo Rech in “Il mercante di Legnate” mentre in piazza Roma duplice appuntamento con la Scuola Scacchi dell’Accademia Scacchistica Cremonese: sotto la pagoda, alle 21.15 si terrà la cerimonia di premiazione del Trofeo Mussap 2026, a seguire prenderà il via il torneo riservato agli Under 14.

Nel corso dell’intera serata saranno inoltre disponibili scacchiere per il gioco libero, offrendo a curiosi, principianti e giocatori di ogni livello l’occasione di mettersi alla prova o semplicemente di condividere una partita in compagnia. Sempre in Piazza Roma Cremona Briks propone i giochi Lego per tutti.

Sempre in tema di gioco la grande novità dell’edizione 2026 è via Palestro che diventa la Via del fumetto e del Gioco: giochi da tavolo e Gdr al buio, tornei local di Pokemon, Onepiece, Magic contest di pittura, Cosplay, demo gratuite di Beyblade, mini tornei e “scalata alla torre”, talk & presentazioni, grazie alla collaborazione del Centro Fumetto, La Buca del Coboldo e La Fumetteria.

Il Museo Diocesano aprirà la visita al Museo Verticale del Torrazzo dalle 20:00 alle 22:30 e il Teatro Filo proporrà due spettacoli alle 21.00 e alle 22.00 curati da gruppi teatrali e d’improvvisazione cremonesi.

Ritorna anche l’appuntamento con la danza in via Solferino: nell’atrio della Camera di Commercio dove dalle 21.00 Downtown Swing sarà il tema proposto dai ballerini di Lindy Hop.

Ritorna quest’anno anche lo spazio dedicato alla grande ricchezza del volontariato sociale cremonese: in Corso Campi, lato galleria XXV Aprile saranno presenti Ambulanza Veterinaria, APAC, Lions Club Torrazzo, AISM, Accendi il buio, U.I.C.I., Dal Naso al cuore, il Girasole.

Il tutto integrato dagli appuntamenti che da alcuni anni caratterizzano i Giovedì d’Estate: tutte le sere in LARGO BOCCONCINO, all’ombra dell’abside del Duomo di Cremona, sotto la magnolia, dalle 19,00 fino alle 23,00 i protagonisti dello street food Fabbrica di Pedavena – Mexicali, Pescheria Duomo, Trattoria El Sorbir, Marzapano Food Lab, L’Oste osteria contemporanea e Bistrot Tramezzo 1925 proporranno piatti della tradizione, e nuove proposte gastronomiche accompagnati da aperitivi e vini di qualità; sempre presente il gazebo del progetto “Pasto sospeso”.

Negozi aperti fino alle 23:30, mercato in corso Garibaldi e Negozi di quartiere di Corso Cavour daranno vita ad un mix di proposte.

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