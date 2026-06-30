La Biblioteca Viaggiante, un’esperienza innovativa e apprezzata

Un’esperienza innovativa ed apprezzata quella della Biblioteca Viaggiante che ha animato alcuni quartieri della città portando libri, letture e tante storie in parchi e oratori cittadini.

Il progetto è nato dalla collaborazione tra “La Piccola Biblioteca” (con sede al Museo di Storia Naturale di Cremona e specializzata in letteratura per l’infanzia) e il Servizio Reti di Comunità del Comune di Cremona, nell’ambito di Cremona Sprint! e si inserisce nel quadro della Politica di Coesione 2021-2027, in particolare del Programma regionale cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus.

Grazie a questa collaborazione, un furgone carico di libri e attrezzato di tutto punto per essere una biblioteca a cielo aperto, condotto da giovani bibliotecarie esperte in promozione della lettura, ha fatto tappa in alcuni quartieri della città all’insegna dello slogan: “se i bambini non vanno in biblioteca, la biblioteca arriva dai bambini”.

Mercoledì 24 giugno la Biblioteca Viaggiante ha raggiunto il Quartiere 9, al parco mons. Maurizio Galli: qui il Comitato di Quartiere e la Piccola Biblioteca hanno creato un raccordo con la Biblioteca Nove Scaffali (biblioteca di comunità presente all’interno della Casa di largo Pagliari) e con l’oratorio di San Imerio. Nel parco tantissimi bambini hanno ascoltato storie di streghe, di spettacoli teatrali un po’ matti, storie di paura e storie tutte da ridere.

A seguire, tappa all’Oratorio di Cavatigozzi, organizzata con il supporto e la collaborazione del Comitato di Quartiere 3: l’animazione in questo caso è stata caratterizzata da giochi a squadre con letture per i più grandi e tanti albi illustrati per i bambini 6-8 anni.

Giovedì 25 giugno sosta al quartiere Maristella, anche in questo caso con la preziosa collaborazione del locale Comitato di Quartiere: protagonisti i bambini dell’oratorio, con grande soddisfazione per chi ha vinto il premio di “ottimo lettore”.

Questo primo tour della Biblioteca Viaggiante si è concluso a Bagnara, nella sede del Quartiere 15: accolta dai componenti del Comitato di Quartiere e dai bambini dell’oratorio di Bonemerse, la biblioteca ha disseminato storie, libri e avventure.

L’iniziativa, utile anche a far conoscere maggiormente la Piccola Biblioteca in luoghi meno centrali della città, è stata apprezzata come momento educativo nei centri estivi e potrà essere in futuro declinata in altri ambiti. La Biblioteca Viaggiante riparte il suo itinerario a settembre, con tappe in altri quartieri.

“Portare i libri nei quartieri significa portare occasioni di incontro, di crescita e di comunità”, commenta la vicesindaca con delega ai Quartieri e Reti di comunità Francesca Romagnoli. “Con questa iniziativa abbiamo scelto di andare incontro ai bambini e alle loro famiglie, raggiungendoli nei luoghi che vivono ogni giorno: i parchi, gli oratori, gli spazi di aggregazione.

La lettura è uno straordinario strumento educativo, ma è anche un modo per creare relazioni, stimolare curiosità e immaginazione e rafforzare il senso di appartenenza a una comunità. Come Amministrazione crediamo che la cultura debba essere accessibile a tutti e che ogni quartiere possa diventare un luogo in cui nascono opportunità di partecipazione e di condivisione.

Questa esperienza dimostra quanto la collaborazione tra servizi comunali, realtà culturali, Comitati e Tavoli di Quartiere e volontari possa generare iniziative di qualità, capaci di avvicinare le persone e valorizzare i territori. Siamo felici che il percorso proseguirà a settembre, perché investire sulla lettura e sulla prossimità significa investire sul futuro della nostra città”.

La Piccola Biblioteca è aperta tutta estate dal martedì al sabato, dalle 9:00 alle 14.00: l’invito alle famiglie è di andare a scegliere i libri per le vacanze, il prestito gratuito è a disposizione di tutti.

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