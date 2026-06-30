Lite tra ubriachi nel giardinetto di via Ghisleri: 44enne in ospedale

Ancora tensione nel giardinetto tra via Ghisleri e via Rialto, a ridosso del parcheggio dell’Esselunga di Cremona, dove negli ultimi mesi si sono verificati diversi episodi violenti. Nel primo pomeriggio, intorno alle 14.15, è scoppiata una lite tra due uomini, in evidente stato di ubriachezza. Una discussione che è poi degenerata in violenza.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno soccorso il ferito, un uomo di 44 anni, che è stato trasportato poi in ospedale in codice verde, per accertamenti. A ricostruire l’accaduto hanno pensato i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cremona.

Secondo quanto ricostruito l’uomo stazionava insieme ad altri, tutti in forte stato di ebbrezza, quando è esplosa la lite tra lui e un 48enne, che gli avrebbe sferrato un pugno al volto. Entrambi gli uomini sono stati sanzionati amministrativamente per ubriachezza molesta e nei loro confronti è stato emesso un ordine di allontanamento dall’area per 48 ore.

L’episodio si inserisce in una situazione di degrado già segnalata più volte dai residenti della zona, dove un gruppo di persone è solito trascorrere la giornata consumando alcolici e creando disagi alla cittadinanza.

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