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Nazionali

Mondiali, oggi Messico-Ecuador: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Il Messico sfida l’Ecuador ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Nella notte tra oggi, martedì 30 giugno, e domani, mercoledì 1 luglio, le due Nazionali si sfidano per un posto agli ottavi di finale, dove la vincente affronterà una tra Inghilterra e Congo, in campo domani. 

 

La sfida tra Messico ed Ecuador è in programma mercoledì 1 luglio alle 3 ora italiana. Ecco le probabili formazioni: 

Messico (4-3-3): Rangel; Sanchez, Alvarez, Vasquez, Gallardo; Gutierrez, Romo, Lira; Alvarado, Jimenez, Quanones. Ct. Aguirre.  

Ecuador (3-4-2-1): Galindez; Ordonez, Pacho, Hincapié; Preciado, M. Caicedo, Franco, Estupinan; Yeboah, Plata; Enner Valencia. Ct. Beccacece 

 

Messico-Ecuador sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

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