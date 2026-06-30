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Sanità, il ‘Teddy bear hospital’ della Lum al Villaggio della Salute

(Adnkronos) – Domani 1 e giovedì 2 luglio, all’interno dell’evento Bnl per Telethon presso la Caserma Picca di Bari, l’Università Lum porterà un’attività speciale dedicata ai più piccoli: il Teddy Bear Hospital. 

I bambini diventeranno ‘dottori per un giorno’ e, insieme agli studenti di Medicina, si prenderanno cura dei loro orsacchiotti: dall’accettazione alla visita, fino alla speciale ‘macchina raggi X per orsetti’ che sarà presente all’interno dell’evento. 

Un modo semplice, divertente e coinvolgente per avvicinare i bambini al mondo della salute, superare la paura del medico e imparare, giocando, l’importanza della cura e della prevenzione. 

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