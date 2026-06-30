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Wimbledon, oggi Wawrinka-Berrettini al primo turno – Diretta

(Adnkronos) –
Matteo Berrettini esordisce a Wimbledon 2026. Oggi, martedì 30 giugno, il tennista azzurro sfida lo svizzero Stan Wawrinka, alla sua ultima apparizione nello Slam di Londra prima del ritiro, al primo turno del torneo. Berrettini è reduce dai quarti di finale conquistati al Roland Garros, dove è stato costretto a ritirarsi a causa di un infortunio accusato durante il match contro Arnaldi. 

La sfida sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.  

In campo oggi anche Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Già eliminato Matteo Arnaldi, semifinalista al Roland Garros. 

 

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