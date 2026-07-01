“Burattini in cascina”, tutti gli appuntamenti dell’estate

Con l’arrivo dell’estate torna uno degli appuntamenti più attesi dedicati al teatro di figura e alla valorizzazione del territorio lungo il Po. Ha preso il via la 12ª edizione di Burattini in Cascina, la rassegna organizzata da EmmeCi di Massimo Cauzzi che unisce spettacoli, cultura, tradizioni locali e sapori del territorio. L’edizione 2026 è dedicata all’Anno del Temolo.

Il debutto si è svolto mercoledì 17 giugno all’azienda agrituristica Campass di Castelvetro Piacentino, dove Walter Broggini ha portato in scena lo spettacolo “Paolino e il Po”, una produzione che combina burattini a guanto, marionette da tavolo e la presenza dell’attore sul palco.

Chi non ha potuto assistere al primo appuntamento avrà comunque l’occasione di recuperare: la rassegna proseguirà per tutto il mese di luglio con un ricco calendario di spettacoli.

Stasera, 1 luglio alle 21.30, a Cascina Malagnina, nell’omonimo paese, sarà protagonista Daniele Cortesi con “Arlecchino malato d’amore”. Burattini finemente intagliati nel legno e animati all’interno di una grande “baracca”, impreziosita da eleganti decorazioni, daranno vita a una divertente commedia dal tipico gusto goldoniano. Protagoniste della vicenda sono infatti le più celebri e amate maschere della commedia dell’arte, coinvolte in una serie di avventure e disavventure capaci di divertire spettatori di tutte le età.

La rassegna proseguirà poi con “Fagiolino e Sganapino” di Mattia Zecchi e Massimiliano Venturi l’8 luglio nella cascina Bugatti di Gerre de’ Caprioli; “Quel diavolo di Arlecchino” di Paolo Rech il 15 luglio a Sesto ed Uniti presso la cascina Rizzi Villa; “Il Mulino Incantato” di Alberto De Bastiani il 22 luglio a cascina Lazzarini di Stagno Lombardo e si concluderà il 29 luglio a Paderno Ponchielli con il grande classico “Pinocchio” (progetto g.g) sul piazzale San Dalmazio.

Tante occasioni per trascorrere una serata all’insegna del teatro, della tradizione e del divertimento, pensata per coinvolgere grandi e piccoli.

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