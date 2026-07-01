Medico ai senza fissa dimora, Piloni: “Restituito ai più fragili il diritto alla salute”

È stata approvata all’unanimità dal consiglio regionale, la legge che garantisce anche ai cittadini senza fissa dimora l’assegnazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, una proposta del Gruppo regionale del Pd, a prima firma del capogruppo Pierfrancesco Majorino e sottoscritta anche dal consigliere Matteo Piloni.

La legge, che prende spunto dal testo in vigore in Emilia-Romagna ed è coerente con la legge Furfaro, recentemente approvata dal Parlamento, prevede al primo articolo che Regione Lombardia riconosca “ai cittadini italiani senza dimora privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la facoltà di iscrizione nelle liste degli assistiti delle Aziende socio-sanitarie territoriali (Asst), anche a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali e socio sanitari, la facoltà di effettuare la scelta del medico di assistenza primaria e del pediatra di libera scelta, nonché di accedere alle prestazioni garantite dai Lea”, cioè i livelli essenziali di assistenza.

Con la nuova normativa, la Giunta regionale si avvale delle segnalazioni e della collaborazione di Comuni e associazioni impegnate verso le persone senza fissa dimora e individua le Case di comunità come punti di accesso per l’assistenza a loro dedicata. La collaborazione tra Asst ed enti del terzo settore è un punto chiave della legge: alle associazioni vengono dati compiti di informazione, orientamento e accompagnamento, inquadramento sanitario e prossimità, nonché la possibilità per i medici operanti presso gli enti stessi di essere abilitati alla prescrizione medica usando il ricettario tramite i sistemi informatici regionali.

Il monitoraggio dell’efficacia della misura è affidato a una cabina di regia che comprende l’assessorato al Welfare, Asst, Ats, Anci Lombardia e rappresentanti del terzo settore. All’implementazione della legge vengono destinati 125mila euro per quest’anno e 500mila euro l’anno per i prossimi due anni.

“Finalmente anche in Lombardia c’è una legge che garantisce l’accesso alle cure mediche, all’assistenza sanitaria per i cittadini senza dimora” commenta Piloni. “È una proposta che abbiamo presentato a fine 2023 e rispetto a cui abbiamo dato battaglia, che oggi è diventata norma. Ne siamo molto orgogliosi proprio perché non possiamo assolutamente tollerare il fatto che chi vive per strada diventi la persona più esposta sul piano delle problematiche riguardanti la salute, senza alcun tipo di copertura dal punto di vista medico e, come già avvenuto in altre regioni, anche Regione Lombardia colma questo ritardo.

Abbiamo, dunque, approvato un provvedimento di civiltà che restituisce a migliaia di lombardi il diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione con l’art.32. Si tratta di persone che non avendo una casa e quindi una residenza fino a oggi, in caso di necessità di cure, dovevano rivolgersi ai Pronto soccorso anche per prestazioni che non avevano i requisiti né di urgenza, né di emergenza, quindi con accessi impropri e un aggravio di pressione su queste strutture.

Accanto al diritto alla cura e alla prevenzione resa possibile attraverso l’accesso al servizio delle cure primarie questa legge garantisce un miglior utilizzo delle risorse pubbliche: si stimano in media dieci accessi all’anno al Pronto soccorso per ciascun cittadino senza fissa dimora, con un costo di circa 250 euro ad accesso, un costo ben superiore a quello di assegnazione del medico di base o del pediatra di libera scelta”, conclude il dem.

Milano, 30 giugno 2026

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