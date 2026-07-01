Cremonese, gli identikit del mercato: i profili ricercati per ogni reparto

La base di partenza è solida e di qualità, ma la Cremonese continua a monitorare con attenzione le opportunità offerte dal mercato. In queste ore il club ha delineato i profili dei giocatori che, per caratteristiche e ruolo, potrebbero entrare a far parte della rosa che affronterà il prossimo campionato di Serie B.

In difesa, al centro, i grigiorossi possono contare attualmente su Bianchetti, Luperto e Folino. Per completare il reparto, la società è alla ricerca di un centrale mancino, verosimilmente giovane, da affiancare e far crescere alle spalle di Luperto. Non è comunque scontata la permanenza dell’ex Cagliari a Cremona, così come verrà monitorata la situazione Baschirotto, intenzionato a proseguire la carriera in Serie A.

Sulla corsia di destra Barbieri rappresenta una certezza, mentre verrà valutata la posizione di Eddy Cabianca, rientrato dal prestito alla Salernitana. Sul versante opposto, al momento, non si registrano interessamenti concreti da parte di altri club per Pezzella. Come alternative verranno osservati con attenzione anche i giovani Filippo Tosi e Yuri Rocchetti, entrambi considerati prospetti interessanti.

Il centrocampo sarà il reparto destinato ai maggiori interventi. Le certezze sono Grassi, Collocolo e il nuovo acquisto Berti, mentre tra i giovani da valorizzare figurano Lottici Tessadri e Lordkipanidze. Giampaolo sembra orientato verso un centrocampo a due, senza però escludere il ricorso a una mediana a tre in base alle esigenze tattiche delle singole partite. Proprio per questo la Cremonese interverrà con nuovi innesti in quella zona del campo.

In attacco resta da chiarire il futuro di Bonazzoli. Nel frattempo il club valuterà le posizioni di Nasti, Gabbiani, Djuric e De Luca. Chi, invece, farà sicuramente parte della Cremonese del futuro è Stuckler: il giovane attaccante, dopo due ottime stagioni in Serie C, ha già dimostrato di possedere numeri importanti in termini di presenze e realizzazioni. Da definire, infine, le posizioni di Zanimacchia e Sernicola, che piacciono a diverse società di Serie B.

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