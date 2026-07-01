“Verso nuovi orizzonti”: il saluto del liceo Aselli al primo gruppo di maturandi

Grande partecipazione alla cerimonia di saluto alle classi quinte organizzata, come da tradizione degli ultimi anni, al liceo scientifico “G. Aselli” di Cremona. Il primo appuntamento, dedicato alle classi 5D LSA, 5B LIC, 5D LIC, 5C LSA, si è svolto martedì 30 giugno in un’Aula Magna gremita di studenti, genitori e docenti.

Ad aprire la cerimonia, le parole del Dirigente Alberto Ferrari, rivolte ai neodiplomati: “Siamo qui oggi per un momento di festa, per la chiusura di una tappa della vostra vita. Un percorso di cinque anni è un percorso lungo; sicuramente tanti gli sforzi che vi sono stati richiesti. Quello che mi auguro è che abbiate coltivato la passione per ciò che avete studiato. Certo non saranno mancati i momenti di fatica, più o meno dolorosi, ma questo è proprio di ogni cammino: il “pezzo di vita” trascorso qui, al liceo, sarà per sempre parte di voi stessi, così come la vostra presenza, in questi cinque anni, ha contribuito alla storia della nostra scuola”.

Il prof. Giancarlo Agnoli, docente di Storia dell’Arte ha poi presentato l’omaggio che il liceo ha voluto regalare ai singoli studenti: una stampa celebrativa a tiratura limitata, “Verso Nuovi Orizzonti”, firmata da Paolo Martinello, celebre autore di graphic novel, Dylan Dog e serie francesi. Nato a Vicenza nel 1975, dopo il diploma all’Accademia di Belle Arti di Venezia, Martinello si è dedicato alla carriera di pittore e illustratore, spaziando dai libri scolastici alla narrativa fantasy, collaborando con numerose e importanti case editrici italiane quali Mondadori, Feltrinelli, Zanichelli, Lo scarabeo Editore e De Agostini.

Nel 2007 ha pubblicato il suo primo lavoro completo da autore, Delethes, edito in Italia da Pavesio Editore. Ha realizzato fumetti sia per il mercato italiano sia per quello francese: in quest’ultimo ambito, si è distinto come unico autore italiano ad essere ospitato nella collezione Conan le Cimmerien di Glénat (tradotto da Star Comics), con il titolo Maison aux trois bandits (Intrusi a Palazzo). Recentemente ha pubblicato la biografia a fumetti di Caterina De Medici e un dittico sull’attore francese Sacha Guitry. Ha lavorato in qualità di copertinista per la De Agostini, realizzando tutte le cover della serie da edicola Draghi e Creature Fantastiche, e per la miniserie a fumetti Valter Buio (Star Comics) e Mytico (RCS).

Gli studenti hanno ritirato gli attestati sostitutivi del diploma e il pregevole omaggio: freschi di maturità, con gli sguardi orgogliosi di chi ha raggiunto un ambito traguardo e con il cuore pieno di sogni, i ragazzi sono stati calorosamente applauditi.

Con la stampa di Paolo Martinello prosegue così la tradizione, ormai radicatasi nel liceo negli ultimi anni – tra i nomi degli artisti che hanno collaborato in precedenza ricordiamo Leonardo Ortolani, Giovanni Freghieri e Vanna Vinci – di lasciare un ricordo di una scuola che è stata per gli studenti luogo, di formazione, di crescita e di educazione.

La cerimonia si è conclusa con un rinfresco per alunni, docenti e genitori.

Il secondo appuntamento, per le classi che ancora stanno affrontando gli esami orali (5A LIC, 5C LIC, 5A LSA, 5B LSA), è previsto per il prossimo lunedì 6 luglio alle ore 18.00.

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