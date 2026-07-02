Furto al CremonaPo, denunciato 22enne: foglio di via per un anno

Proseguono i controlli della Polizia di Stato nelle aree commerciali e nei luoghi più sensibili della città. Nella giornata del 30 giugno gli agenti della Questura di Cremona sono intervenuti in due distinti episodi, denunciando un giovane per furto aggravato e adottando un provvedimento di allontanamento nei confronti di un uomo trovato in stato di alterazione alcolica.

Nel primo caso, un tunisino di 22 anni è stato denunciato a piede libero per furto aggravato all’interno del centro commerciale CremonaPo. Il giovane, residente fuori città e già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro la persona, avrebbe sottratto alcuni prodotti dagli scaffali di un supermercato.

Dopo essere stato intercettato dagli addetti alla vigilanza, il 22enne è stato bloccato dall’immediato intervento di una pattuglia delle Volanti della Questura, che lo ha accompagnato negli uffici di polizia per gli accertamenti e la successiva denuncia.

Nei suoi confronti il questore di Cremona ha inoltre disposto un avviso orale e un foglio di via obbligatorio della durata di un anno, con divieto di fare ritorno nel territorio comunale.

Sempre nel pomeriggio del 30 giugno, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati nei parchi e nelle piazze cittadine, gli agenti hanno individuato un cittadino guineano di 30 anni nei pressi di un supermercato della zona di via degli Orti Romani.

L’uomo si trovava in evidente stato di alterazione alcolica all’interno di una delle aree cittadine sottoposte a particolare tutela. Per questo motivo gli è stato notificato un ordine di allontanamento dall’area, provvedimento che potrà costituire il presupposto per l’eventuale emissione di un Daspo urbano da parte del questore.

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