Juvi: sede al PalaRadi, nuovo parquet e collaborazione con Berryblue per il marketing

La Ferraroni Juvi Cremona apre la stagione con una lunga serie di novità volte a continuare a crescere sul lato sportivo ed economico. La principale riguarda l’avvio della collaborazione con Berryblue, agenzia specializzata nel marketing territoriale che affiancherà il club nello sviluppo delle attività di comunicazione, delle partnership commerciali e di nuovi progetti dedicati a imprese, famiglie e tifosi. Un percorso che si inserisce nella strategia della società di rafforzare ulteriormente il proprio radicamento sul territorio e consolidare il ruolo della Juvi come punto di riferimento non solo sportivo, ma anche economico e sociale.

Ad aprire la conferenza è stato il general manager Filippo Gussoni, che ha spiegato come il momento vissuto dal basket italiano renda ancora più importante rafforzare il legame con il territorio: “È un momento in cui è fondamentale prendere decisioni, radicarsi ancora di più sul territorio e creare una rete importante. Per questo abbiamo scelto di affidarci a professionisti che possano accompagnare la società in questo percorso”.

Il presidente Enrico Ferraroni ha ribadito la responsabilità che oggi ricade sulla Juvi nel panorama lombardo della Serie A2, sottolineando la volontà di continuare a crescere non soltanto sul parquet ma anche sotto il profilo organizzativo: “Ogni anno abbiamo cercato di fare un passo avanti, inserendo nuove figure all’interno della società. Prima vogliamo crescere come club e poi come squadra. Un percorso che parte soprattutto dal settore giovanile. Il minibasket è infatti passato da 270 a circa 400 iscritti, numeri che hanno portato la società ad avviare la ricerca di un dirigente dedicato esclusivamente al vivaio. Per noi è fondamentale non escludere nessuno. Lo sport deve essere prima di tutto divertimento, educazione e crescita sociale”.

Tra le novità illustrate anche il trasferimento della sede operativa al PalaRadi, dove troveranno spazio anche la nuova hospitality e la biglietteria, oltre all’arrivo di un nuovo parquet con un solo anno di vita, pronto a sostituire quello rimosso dalla Vanoli. Proprio al termine della conferenza stampa il general manager Filippo Gussoni si è recato al PalaRadi per un sopralluogo insieme all’assessore Luca Zanacchi, finalizzato a verificare le condizioni della pavimentazione dopo la rimozione del vecchio parquet. A un primo esame, il fondo, rimasto protetto dai teli, è apparso in buone condizioni, lasciando prevedere che la posa della nuova superficie possa procedere senza particolari criticità.

“Da quando è uscita la notizia che la Vanoli avrebbe preso il suo parquet, il Comune si è attivato subito e ha cercato una collaborazione con noi – ha spiegato ancora il presidente -. Installeremo un parquet praticamente nuovo e di nuova concezione, utilizzato una sola stagione e questa per noi è un’opportunità, come lo è per Cremona, per tutto il PalaRadi e per tutti le società che potranno usufruirne. Come famiglia ci siamo mossi rapidamente e lo abbiamo acquistato con l’intenzione di donarlo al comune. Di questo siamo orgogliosi e stiamo pensando anche a qualche personalizzazione per renderlo ancora più legato alla società. Del resto il nostro motto di famiglia è: quello che pensiamo lo diciamo e quello che diciamo lo facciamo, a dimostrazione”.

A illustrare il progetto marketing è stato poi Giovanni Zucchi, socio di Berryblue, che ha spiegato il concetto su cui si svilupperà la collaborazione: “L’idea nasce dalla promozione dei distretti territoriali. Abbiamo trasferito questo modello allo sport, mettendo insieme imprese, associazioni, famiglie e tifosi per creare opportunità di crescita comuni e valorizzare il territorio attraverso la società sportiva”.

Nei prossimi mesi saranno sviluppati la nuova identità di comunicazione, la campagna abbonamenti, iniziative dedicate alle aziende e una serie di eventi rivolti a partner, famiglie e tifosi. A seguire l’operatività quotidiana sarà Mario Pellegrini, forte dell’esperienza maturata nella Pallacanestro Brescia: “Il nostro lavoro si concentrerà su tre aspetti: mettere in pratica il piano di marketing, curare le relazioni con i partner e diventare il punto di riferimento per le aziende. Vogliamo partire dalle solide basi costruite dalla società per creare nuove opportunità di crescita”.

Tra gli obiettivi figurano anche incontri di networking B2B per avvicinare nuove imprese al progetto Juvi, il consolidamento dei rapporti con gli sponsor già presenti e un maggiore coinvolgimento delle famiglie del settore giovanile e dei tifosi. La società ha infine annunciato una nuova conferenza stampa a metà luglio durante la quale saranno presentati lo staff della prima squadra, con il direttore sportivo Nicolás Panizza e la campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027.

© Riproduzione riservata