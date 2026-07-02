Geometri, rinnovo del Consiglio direttivo: Marco Magni riconfermato presidente
L’esito delle votazioni ha espresso un rinnovo parziale della compagine, con l’ingresso di due nuove colleghe già facenti parti del gruppo dei giovani geometri
Il 22, 23, 24, 25 giugno si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo del Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Cremona relativamente al quadriennio 2026-2030. L’esito delle votazioni ha espresso un rinnovo parziale della compagine, con l’ingresso di due nuove colleghe già facenti parti del gruppo dei giovani geometri cremonesi: Chiara Fusar Poli, di Bagnolo Cremasco e Giulia Munarin di Castellone.
Il 2 luglio si è insediato il nuovo Consiglio direttivo neo eletto del Collegio che ha proceduto alla votazione per l’attribuzione delle cariche istituzionali all’interno del Consiglio stesso, confermando l’esecutivo uscente così composto:
presidente: geometra Marco Magni, di Scandolara Ravara
Segretario: geometra Massimiliano Romagnoli, di Casaletto Ceredano
Tesoriere: geometra Giacomo Tedoldi, di Dovera
Vice presidente: geometra Roberto Riboldi, di Cremona.
Fanno inoltre parte del nuovo consiglio direttivo i geometri Sara Gagliardi, di Cremosano, Giorgio Grassi, di Soresina, Marina Laudati, di Cremona.
Il presidente, uscente e riconfermato Marco Magni ha dato il benvenuto ai consiglieri eletti a cui ha rivolto un caloroso augurio di buon lavoro e di proficua collaborazione nell’interesse della categoria e della collettività.