Geometri, rinnovo del Consiglio direttivo: Marco Magni riconfermato presidente

Il 22, 23, 24, 25 giugno si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo del Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Cremona relativamente al quadriennio 2026-2030. L’esito delle votazioni ha espresso un rinnovo parziale della compagine, con l’ingresso di due nuove colleghe già facenti parti del gruppo dei giovani geometri cremonesi: Chiara Fusar Poli, di Bagnolo Cremasco e Giulia Munarin di Castellone.

Il 2 luglio si è insediato il nuovo Consiglio direttivo neo eletto del Collegio che ha proceduto alla votazione per l’attribuzione delle cariche istituzionali all’interno del Consiglio stesso, confermando l’esecutivo uscente così composto:

presidente: geometra Marco Magni, di Scandolara Ravara

Segretario: geometra Massimiliano Romagnoli, di Casaletto Ceredano

Tesoriere: geometra Giacomo Tedoldi, di Dovera

Vice presidente: geometra Roberto Riboldi, di Cremona.

Fanno inoltre parte del nuovo consiglio direttivo i geometri Sara Gagliardi, di Cremosano, Giorgio Grassi, di Soresina, Marina Laudati, di Cremona.

Il presidente, uscente e riconfermato Marco Magni ha dato il benvenuto ai consiglieri eletti a cui ha rivolto un caloroso augurio di buon lavoro e di proficua collaborazione nell’interesse della categoria e della collettività.

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