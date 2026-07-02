Interrogazione Tanta Robba, Pizzetti replica a Portesani: “Episodio non si ripeterà”

Dopo la mancata discussione, in consiglio comunale, dell’interrogazione di Novità a Cremona sul contributo comunale al Tanta Robba Festival, e le relative polemiche avanzate dal consigliere Alessandro Portesani, che ha trasmesso al presidente Luciano Pizzetti una richiesta formale di chiarimento sull’interpretazione del Regolamento, non tarda la replica di quest’ultimo.

Per Pizzetti, “la risposta all’interrogazione rivolta al Sindaco e alla Giunta sul Tanta Robba Festival, in trattazione nel Consiglio di lunedì scorso, era stata assegnata all’Assessore competente per delega sindacale”. Questi, Luca Burgazzi, non ha potuto prendere parte al consiglio, in quanto era appena nato suo figlio. “L’assenza ha comportato purtroppo la mancata risposta e il conseguente rinvio dell’interrogazione alla seduta successiva” ha spiegato Pizzetti, evidenziando però come l’episodio rimanga “un fatto circostanziale che in alcun modo costituisce precedente”.

L’interrogazione, chiarisce il presidente, “è uno strumento di sindacato dell’operato dell’Amministrazione nella disponibilità dei Consiglieri comunali. Strumento ancor più rilevante per il controllo democratico che intendono esercitare i consiglieri di minoranza e di opposizione, in particolare se Capigruppo. Per tale rilevanza sono collocate di norma ad inizio seduta cosicché vengano certamente evase.

Pizzetti rassicura quindi Portesani sul fatto che “quanto straordinariamente accaduto nell’ultimo Consiglio non si ripeterà, salvo assenso del Consigliere interrogante. In assenza dell’Assessore competente la risposta verrà fornita dal Sindaco o da altro Assessore da egli delegato senza subire alcun rinvio”.

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