Quartiere Po, un progetto per colorare via Ticino, con tavolini e fioriere

Una via colorata, con tanto di tavolini e fioriere per migliorare la qualità dello spazio pubblico fuori dalla scuola. Questa è una delle idee emerse durante l’incontro tenutosi nella scuola dell’infanzia Agazzi di via Ticino, dedicato allo sviluppo di un quartiere sempre più a misura di bambino. Oltre agli insegnanti e a un gruppo di genitori hanno partecipato per l’Amministrazione comunale l’assessora all’Istruzione Roberta Mozzi, la vicesindaca Francesca Romagnoli, con delega ai Quartieri e alle Reti di Comunità, e l’assessore alla Mobilità Luca Zanacchi. Alla definizione delle proposte ha preso parte anche l’assessora al Verde Simona Pasquali.

Per la scuola erano presenti la coordinatrice Monica Iezzone e le insegnanti Clara Giussani, Mara Agazzi, Giuseppina Cattivelli e Ilaria Bedani, insieme ai genitori rappresentanti delle tre sezioni. Questi ultimi hanno presentato una serie di proposte elaborate collettivamente per trasformare via Ticino in un luogo capace di rispondere ai bisogni dei bambini così come delle famiglie e dei nonni che ogni giorno frequentano il quartiere.

Tra le idee illustrate, particolare interesse ha suscitato appunto la proposta di ridipingere il tratto di strada di via Ticino di fronte alla scuola con colori e giochi tradizionali disegnati sull’asfalto. L’intervento verrebbe arricchito poi con l’inserimento di elementi di arredo urbano come panchine colorate, tavolini e fioriere per rendere l’area ancora più accogliente. È stata inoltre evidenziata la necessità di intervenire sulla manutenzione e sulla pulizia dei marciapiedi.

L’assessore Luca Zanacchi ha espresso la disponibilità del proprio settore a sostenere il progetto, mettendo a disposizione la vernice colorata ad alta tenuta necessaria. Ha inoltre anticipato l’intenzione di sostituire la sbarra presente all’ingresso di via Ticino.

L’assessora Simona Pasquali ha poi confermato l’impegno sulla manutenzione del verde. La vicesindaca Francesca Romagnoli ha spiegato ai genitori che, in quanto gruppo informale, possono attivare un Patto di collaborazione con il Comune per il quale sarà necessario presentare un progetto dettagliato e da formalizzare entro l’inizio del prossimo anno scolastico, così da consentire l’avvio delle attività.

La vicesindaca ha poi avanzato la proposta di realizzare attività di socializzazione in collaborazione con il Comitato di Quartiere. L’assessora Roberta Mozzi ha infine condiviso con insegnanti e famiglie l’opportunità di promuovere iniziative aperte all’intero quartiere Po, individuando nella scuola un luogo privilegiato di incontro, partecipazione e costruzione di relazioni di comunità. L’incontro conferma la volontà da parte del Comune di seguire un approccio condiviso per rendere il quartiere Po sempre più accogliente e a misura di bambino.

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