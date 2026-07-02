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Cronaca

Zanacchi: “Da intervento Cardaminopsis benefici per il centro storico e 150 posti di lavoro”

L'assessore al Commercio interviene sul discusso insediamento commerciale di grande distribuzione in corso di autorizzazione tra Paullese e via Sesto

Il render della grande superficie di vendita
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Il progetto di insediamento commerciale sull’area Cardaminopsis porterà infrastrutture e introiti per il Comune di Cremona. A confermarlo, l’assessore al commercio Luca Zanacchi. “Complessivamente le opere di urbanizzazione cubano circa 4 milioni e mezzo di euro. Sono molti interventi che andranno a valorizzare la viabilità perimetrale all’area interessata dall’insediamento”.

Tra gli interventi previsti figurano l’ampliamento di via Picenengo, la sistemazione di via Sesto, opere su via De Berenzani, nuovi percorsi ciclopedonali e una nuova immissione sulla rotatoria della Castelleonese.

“A fianco di questi investimenti – continua Zanacchi – che andranno a beneficio di tutta la città, l’insediamento porterà benefici anche per le attività all’interno del Distretto urbano del commercio.
Ci saranno circa 100 mila euro destinati allo sviluppo e al sostegno delle attività di commercio di vicinato e circa 520 mila euro per interventi di riqualificazione, manutenzione e rigenerazione di porzioni del centro storico”.

L’accordo contiene inoltre impegni a favore della filiera locale, con spazi dedicati alle produzioni lombarde e iniziative di promozione del territorio.
Importante anche il capitolo occupazionale: l’investimento dovrebbe generare circa 150 nuovi posti di lavoro, con particolare attenzione ai giovani e all’occupazione stabile.

“Parliamo di circa 150 nuovi posti di lavoro – spiega l’assessore – La stragrande maggioranza, grazie agli accordi sottoscritti, sarà rappresentata da contratti a tempo indeterminato con assunzioni di giovani del territorio”.

“A queste compensazioni economiche si affiancano compensazioni ambientali importanti che non ricadono solamente sul Comune di Cremona ma interessano anche i comuni della cintura”, conclude Zanacchi.

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