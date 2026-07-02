Piazza Santa Lucia: dal 6 al 31 luglio interventi di manutenzione sulla rete fognaria

Da lunedì 6 a venerdì 31 luglio, salvo imprevisti meteorologici o tecnici, Padania Acque avvierà un intervento di manutenzione della rete fognaria in Piazza Santa Lucia. I tecnici saranno impegnati nel rifacimento di alcuni allacciamenti e nelle verifiche strutturali della rete all’altezza del civico 2-2/A.

L’intervento è stato autorizzato dal Comune di Cremona e verrà eseguito in stretto coordinamento e sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova.

L’evoluzione del cantiere sarà monitorata costantemente dai responsabili dell’esercizio fognatura di Padania Acque insieme ai tecnici del Comune di Cremona e alla Polizia Locale. I lavori comporteranno la chiusura della via al traffico veicolare.

L’occupazione comporterà anche la chiusura della pista ciclabile monodirezionale, accanto alla piazza, mentre nel tratto di piazza Santa Lucia compreso tra l’area del cantiere, via Morsenti e via Ruggero Manna sarà prevista l’inversione del senso di marcia. Terminata la prima fase dei lavori al civico 2-2/A, la strada sarà riaperta alla circolazione, mentre il cantiere sarà spostato in piazza Santa Lucia tra via Bissolati e via Bernardino Ricca.

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