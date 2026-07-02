Roma, anche il Vespa Club Cremona al raduno mondiale della mitica due ruote

C’erano anche i colori del Vespa Club Cremona ai Vespa World Days 2026, il più importante raduno internazionale dedicato agli appassionati della mitica Vespa, che quest’anno ha trasformato Roma nella capitale mondiale della celeberrima due ruote di Pontedera. Una cinquantina di soci del club cremonese ha raggiunto la Città Eterna, partendo in più gruppi direttamente da Cremona, affrontando un viaggio lungo e impegnativo. Un percorso che ha attraversato alcune delle più belle strade del nostro Paese, tra paesaggi suggestivi, borghi e panorami che hanno reso ogni chilometro parte integrante dell’esperienza.

Lo spirito di squadra, l’amicizia e la passione condivisa hanno accompagnato i partecipanti lungo tutto il tragitto, confermando ancora una volta come il viaggio in Vespa rappresenti molto più di un semplice spostamento: è occasione di socialità, condivisione e spensieratezza. Giunti a Roma, i soci del sodalizio cremonese hanno preso parte a una manifestazione di portata internazionale, insieme a migliaia di vespisti provenienti da ogni continente. Tra sfilate, momenti di aggregazione, visite ai luoghi simbolo della Capitale e iniziative dedicate alla storia della Vespa, l’evento ha regalato emozioni indimenticabili e rafforzato il senso di appartenenza alla grande famiglia vespistica mondiale. Ed ora, arrivederci al raduno mondiale del 2027, a Durazzo, in Albania.

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