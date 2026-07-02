Servizio civile, bando Uici Cremona per il progetto “Un passo insieme verso la luce”

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Cremona comunica che è attivo il bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili. Si tratta di un progetto retribuito (519,47 euro mensili) della durata di 12 mesi compatibile con studi universitari o con lavoro part time, rivolto a ragazzi/e tra i 18 e i 28 anni compiuti, preferibilmente con patente B che non abbiano già prestato servizio civile nazionale/universale.

Per quanto riguarda l’Uici di Cremona, la selezione si riferisce al progetto denominato Un passo insieme verso la luce – Art. 40 Cremona. Il termine presentazione domande è il 28 agosto alle ore 14 e i posti a disposizione sono 3.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma Domande on Line (Dol) raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone al link https://domandaonline.serviziocivile.it tramite Carta di Identità Elettronica (CIE), tramite Spid o apposite credenziali da richiedere al Dipartimento (per i cittadini di paesi appartenenti o non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia). Per informazioni, si può visionare il sito www.uiciciechi.it, nella sezione dedicata al Servizio Civile Universale e il sito https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/

Per dubbi e/o chiarimenti, l’Uici si trova in Via Palestro 32 a Cremona e riceve dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure potete telefonare al numero 0372/23553 o inviare una mail uiccr@uici.it.

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