Rete elettrica ancora sotto stress: blackout anche a Cella Dati e Motta Baluffi

Continua la serie di blackout sulla rete elettrica del Cremonese. Dopo i disagi registrati nei giorni scorsi, anche nella mattinata di giovedì diversi cittadini si sono ritrovati improvvisamente senza corrente a causa di nuovi guasti che hanno interessato i comuni di Motta Baluffi e Cella Dati, dove i tecnici sono intervenuti per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Si tratta dell’ennesimo episodio di una serie che sta accompagnando questa intensa ondata di calore, ma che in alcuni casi è attribuibile anche alla vetustà degli impianti e al maltempo. Solo nella serata di mercoledì si erano verificati blackout in diverse zone del centro storico di Cremona, mentre nei giorni precedenti interruzioni della fornitura avevano interessato anche Castelverde e Corte de’ Frati, dove i residenti erano rimasti per ore senza energia elettrica.

I disagi sono particolarmente pesanti in un periodo caratterizzato da temperature elevate. Oltre ai condizionatori improvvisamente spenti, i blackout mettono fuori uso frigoriferi, congelatori e altri elettrodomestici indispensabili, creando difficoltà sia alle famiglie sia alle attività commerciali.

Alla base dei guasti c’è lo stress a cui è sottoposta la rete elettrica durante le ondate di calore. L’utilizzo contemporaneo di condizionatori, ventilatori e impianti di raffrescamento fa infatti impennare i consumi, soprattutto nelle ore centrali della giornata e nel tardo pomeriggio, quando la richiesta di energia raggiunge i livelli più elevati.

Le alte temperature incidono inoltre direttamente sulle infrastrutture elettriche. Cavi, cabine e trasformatori lavorano già in condizioni particolarmente gravose e, quando il caldo persiste per diversi giorni consecutivi, aumenta il rischio di surriscaldamenti e malfunzionamenti che possono provocare interruzioni della fornitura. In alcuni casi anche incendi sviluppatisi in prossimità delle linee elettriche possono contribuire a causare disservizi.

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