Addio al calcio giocato: Brighenti passa da bomber a Club Manager del Desenzano

Più di 5 stagioni insieme: la promozione del 6 maggio 2017 e soprattutto i tantissimi gol segnati, 76 in 196 partite, che hanno reso Andrea Brighenti il secondo miglior marcatore della storia della Cremonese in partite ufficiali. Numeri che raccontano un legame speciale, proseguito poi lontano da Cremona fino all’annuncio del ritiro.

L’attaccante classe 1987, nativo di Bussolengo, è arrivato al Desenzano, sua ultima squadra, nell’estate 2023, per poi passare al Clivense a gennaio 2024, squadra che in seguito ha cambiato denominazione in ChievoVerona . Da luglio 2025 fino ad oggi era tornato al Desenzano, dove un brutto infortunio aveva chiuso anzitempo la sua stagione. Nonostante il lungo percorso di recupero, la volontà di Brighenti è stata chiara fin da subito: continuare a far parte della famiglia Desenzano. Una scelta accolta con grande entusiasmo dalla società, che lo ha nominato Club Manager subito dopo il ritiro.

La Cremonese ha voluto salutare via social la carriera dell’attaccante con un messaggio pieno d’affetto: “Si chiude la tua carriera, ma le gioie e i traguardi vissuti in grigiorosso resteranno per sempre. Siamo certi che affronterai anche questa nuova avventura con la professionalità, la dedizione e la passione che hai sempre mostrato con la nostra maglia”

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