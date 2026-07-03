Cremonese, blindati due talenti del vivaio: rinnovano Lottici Tessadri e Agazzi

La Cremonese continua a investire sui giovani cresciuti nel proprio vivaio. Il club grigiorosso ha infatti ufficializzato il rinnovo dei contratti di Simone Lottici Tessadri e Federico Agazzi, che hanno prolungato il loro legame con la società fino al 30 giugno 2029.

Per Simone Lottici Tessadri, centrocampista classe 2006, si tratta della naturale prosecuzione di un percorso iniziato undici anni fa nel Settore Giovanile della Cremonese. Dopo aver completato tutta la trafila nelle formazioni giovanili, nell’ultima stagione ha indossato la fascia da capitano della Primavera, coronando il proprio cammino con l’esordio in Prima Squadra e in Serie A, arrivato il 24 maggio nella sfida di campionato contro il Como.

Rinnovo anche per Federico Agazzi, portiere classe 2004 e altro prodotto del vivaio grigiorosso. Arrivato alla Cremonese nel 2012, ha percorso tutte le categorie giovanili fino alla Primavera, prima di trasferirsi nell’estate del 2023 all’Alcione Milano. Con il club lombardo ha conquistato la promozione dalla Serie D alla Serie C e, nell’ultima stagione, è stato tra i protagonisti della salvezza, collezionando ben 15 clean sheet.

Con questi due prolungamenti la Cremonese conferma la volontà di valorizzare i giovani cresciuti in casa, blindando due profili considerati importanti per il presente e soprattutto per il futuro del club.

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