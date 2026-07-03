Stazione chiusa da 6 luglio, attivati i bus sostitutivi verso Olmeneta e Malagnino

Come noto, da lunedì 6 a domenica 26 luglio per lavori di manutenzione programmata e straordinaria a opera di Rfi sarà sospesa la circolazione dei treni nelle tratte Cremona-Olmeneta e Cremona-Cavatigozzi, con impatto sul servizio delle linee Milano-Cremona-Bozzolo, Milano-Treviglio-Cremona, Brescia-Cremona, Codogno-Cremona, Pavia-Codogno.

Per consentire gli spostamenti dei viaggiatori saranno messi in campo servizi sostitutivi su bus per 80mila km programmati.

In particolare, circoleranno bus sostitutivi nelle tratte Cremona-Olmeneta e Cremona-Cavatigozzi; inoltre, i bus sostitutivi già attivi fra Mantova e Bozzolo proseguiranno la corsa nella tratta Cremona-Cavatigozzi, effettuando le fermate intermedie. A Olmeneta e Cavatigozzi per i passeggeri sarà possibile l’interscambio con i treni verso Milano e Brescia, che circoleranno regolarmente.

Nel periodo dei lavori, i passeggeri fra Milano e Cremona potranno viaggiare sul collegamento Milano-Treviglio-Cremona e sul collegamento Milano-Codogno-Cremona con lo stesso biglietto o abbonamento. Saranno previsti presìdi di personale di Assistenza&Controllo, Security e di operatori di biglietteria Trenord a Cremona, Olmeneta, Cavatigozzi, per l’assistenza ai viaggiatori e il monitoraggio degli interscambi treno-bus.

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