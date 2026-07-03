Registro nazionale delle imprese storiche, riaperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni al Registro nazionale delle imprese storiche, reso disponibile sul sito istituzionale dell’Unioncamere (www.unioncamere.gov.it), allo scopo di incoraggiare e premiare quelle imprese che nel tempo hanno tramesso alle generazioni successive un patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali. L’iscrizione nel Registro è facoltativa e gratuita.

Possono iscriversi al registro tutte le imprese, di qualsiasi forma giuridica, operanti in qualsiasi settore economico, in regola con il pagamento del diritto annuale e che vantino una continuità di attività nello stesso settore merceologico da almeno 100 anni.

Le domande possono essere presentate entro il 30 settembre 2026 per le imprese che hanno compiuto cento anni di attività al 31 dicembre 2025. Le imprese che raggiungeranno la soglia dei 100 anni entro fine 2026 avranno tempo di iscriversi fino al 31 luglio 2027. Per partecipare consultare il Regolamento pubblicato nel sito della Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia www.cmp.camcom.it..

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