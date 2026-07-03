Bando Cultura di Regione Lombardia: finanziati 7 interventi per 181mila euro

Musica, illustrazione contemporanea, festival, iniziative dedicate alle comunità ludiche e interventi di restauro del patrimonio ecclesiastico: Regione Lombardia finanzia 7 progetti in provincia di Cremona, per complessivi 181.213 euro, nell’ambito dell’Avviso Unico Cultura 2026.

Le risorse sostengono cinque progetti di promozione culturale a Cremona e Casalmaggiore, con iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio musicale, all’illustrazione contemporanea, ai territori d’acqua e alle pratiche ludiche, oltre a interventi di conservazione in due complessi ecclesiastici della città di Cremona.

“Con questi finanziamenti sosteniamo sette progetti che rafforzano l’offerta culturale della provincia di Cremona, valorizzandone la vocazione musicale, artistica e storica – afferma l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso –. Le risorse finanziano l’International Bottesini Competition, iniziative di divulgazione del patrimonio musicale, la mostra internazionale di illustratori contemporanei Tapirulan, il Festival Terre d’Acqua e un progetto dedicato alle comunità ludiche. Accanto alla programmazione culturale, interveniamo sul patrimonio ecclesiastico, per conservarlo e renderlo più accessibile alla comunità”.

“Gli interventi finanziati nella chiesa di San Gregorio e della Santissima Trinità e nel complesso conventuale di San Sigismondo consentono di mettere in sicurezza e restaurare beni di grande valore storico e artistico – aggiunge l’assessore –. Sono risorse che tutelano luoghi identitari della città e creano le condizioni per migliorarne la fruizione e costruire nuove occasioni per conoscere il patrimonio diffuso della provincia”.

L’Avviso Unico Cultura 2026 dispone di una dotazione finanziaria iniziale di 6 milioni di euro e sostiene, nelle linee oggetto del provvedimento, progetti di promozione culturale e di valorizzazione del patrimonio lombardo.

Questo l’elenco dei progetti finanziati in provincia di Cremona.

Ambito A – Promozione

– Associazione Musicale Giovanni Bottesini – Cremona – Decima edizione IBC – International Bottesini Competition: 25.000 euro;

– Associazione “Costanzo Porta” – Cremona – La musica intorno. Percorsi di divulgazione, inclusione e fruizione del patrimonio musicale lombardo: 25.000 euro;

– Associazione Culturale Tapirulan – Cremona – Flop – XXI Mostra internazionale di illustratori contemporanei: 17.600 euro;

– Terre d’Acqua – Cremona – Festival Terre d’Acqua 2026: 19.050 euro;

– Oltrefossa APS – Casalmaggiore – “Le comunità ludiche della Lombardia fanno crescere le comunità”: 10.000 euro.

Ambito D – Patrimonio culturale ecclesiastico

– Parrocchia di San Michele Vetere in Cremona – Cremona – Culto, storia, arte e musica per tutti: intervento urgente di messa in sicurezza e di restauro della mostra d’organo e del transetto della chiesa di San Gregorio e della Santissima Trinità a Cremona: 56.500 euro;

– Diocesi di Cremona – Cremona – Complesso conventuale di San Sigismondo in Cremona: restauro conservativo delle pareti del chiostro: 28.063 euro.

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