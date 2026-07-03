Concerti, festival e fuochi sul Po: il weekend tra Cremona, Crema e Casalmaggiore

Concerti, silent reading party, mostre di cimeli calcistici e – restando in tema amarcord – la proiezione della storica sfida Italia-Brasile dei Mondiali di Spagna 1982. Il weekend dal 3 al 5 luglio offrirà un ricco calendario di appuntamenti tra Cremona, Crema e Casalmaggiore, tra musica dal vivo, feste e iniziative all’aperto.

A Cremona riflettori puntati sul Tanta Robba Festival, evento giunto alla decima edizione. Durante il live di giovedì sera di Ditonellapiaga, al Parco al Po delle Colonie Padane di Cremona il pubblico ha cantato le hit della cantante, tra cui Che Fastidio!, il brano con cui ha conquistato il terzo posto al Festival di Sanremo 2026, e Chimica. La rassegna, ad ingresso gratuito, prosegue stasera con TonyPitony e domani con il live di Okgiorgio.

Sempre a Cremona continua il Cremona Summer Festival con due concerti nel Cortile Federico II. Sabato alle 21 il concerto finale della “Vida’s Summer School” vedrà protagonisti i giovani musicisti dello stage orchestrale promosso dalla scuola “M.G. Vida” insieme a CMT Academy. Domenica, sempre alle 21, saliranno invece sul palco gli studenti della Earl’s High School del Regno Unito, proponendo un repertorio che spazierà dalla musica classica al pop e al jazz.

A Crema, alle Sale Agello e al CremArena, torna “Per sempre Stefano”, la manifestazione organizzata dall’Associazione Stefano Cerullo. Tre serate all’insegna della convivialità, con una mostra dedicata ai cimeli calcistici e un programma musicale che vedrà esibirsi venerdì i The Nuclears – Party Smasher, sabato la Supernova Oasis Tribute Band e domenica i Matrioska. L’iniziativa punta anche a raccogliere fondi per sostenere i progetti dell’associazione.

Domenica prosegue il programma della terza edizione del Festival sul Serio, promosso dal Parco regionale del Serio con il sostegno del Comune di Crema, di sponsor e delle associazioni del territorio. Nell’area della Casa di Camperia e del Ponte-Canale Vacchelli il pomeriggio si aprirà con il silent reading party e la giornata con i cavalli, appuntamenti seguiti da un incontro culturale e dall’apertura degli stand gastronomici. Alle 20 sarà proposta la proiezione della storica sfida Italia-Brasile dei Mondiali del 1982, dedicata al ricordo di Saverio Bertini e realizzata con Matteo Basso Ricci. La serata si concluderà alle 21.30 con il concerto dei The Slabs Live.

A Casalmaggiore continua la Fiera di Piazza Spagna: stasera sul palco di Piazza Garibaldi si esibiranno gli Okkisporki, mentre sabato toccherà agli Ol&B, tribute band ufficiale di Zucchero. La manifestazione si concluderà domenica con il tradizionale spettacolo pirotecnico sul fiume Po, in programma dalle 22.30 nell’area del Lido Po.

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