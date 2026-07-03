Cremonese, occhi in casa Como: si stringe per Fellipe Jack in prestito

La Cremonese continua a muoversi con decisione per puntellare la prossima rosa a disposizione di mister Marco Giampaolo e lo fa guardando alla carta d’identità: giovani, in rampa di lancio, con grandi prospettive.

Dopo il 23enne Tommaso Berti già arrivato al centro Arvedi dal Cesena, il nome nuovo finito sul taccuino della dirigenza grigiorossa porta dritto a Como: si tratta del difensore 20enne Fellipe Jack, promettente italo-brasiliano di proprietà del club lariano.

La trattativa tra le due società è già avviata e si imposta sulla base di un prestito: un’operazione strategica che permetterebbe al ragazzo di trovare maggiore minutaggio e continuità, e alla Cremonese di assicurarsi un profilo fresco, fisico e dalle ottime prospettive, seguito da tempo anche dal direttore sportivo Christian Botturi.

Classe 2006, cresciuto calcisticamente nel florido vivaio del Palmeiras, Fellipe Jack è approdato in Italia grazie all’intuizione degli osservatori del Como. Nonostante la giovanissima età, il centrale mancino vanta già un bagaglio di tutto rispetto nel calcio italiano.

Due stagioni fa, nel campionato 2024/2025, a soli diciotto anni è stato lanciato in Serie A da Cesc Fàbregas, collezionando ben sette presenze nella massima serie e mettendo in mostra una personalità fuori dal comune, dote che lo ha portato anche a vestire la maglia della Nazionale azzurra Under 20.

Nell’ultima stagione, per accelerare il suo percorso di crescita, il Como lo ha girato in prestito in cadetteria. Dopo una prima parte di campionato allo Spezia, il giocatore si è trasferito a febbraio al Catanzaro, dove è stato uno dei protagonisti del finale di stagione, trovando la via del gol sia in campionato che nei playoff di Serie B e dimostrando un’ottima pericolosità anche nell’area avversaria.

Dal punto di vista tattico, Fellipe Jack è un difensore centrale di piede sinistro che all’occorrenza può agire anche come terzino. È caratterizzato da una struttura fisica imponente, grazie ai suoi 190 centimetri di altezza, a cui abbina un ottimo senso della posizione e una notevole abilità nel gioco aereo. L’innesto del classe 2006 rappresenterebbe una fiche importante per la retroguardia della Cremonese.

La sua capacità di agire sia come centro-sinistra in una difesa a tre, sia in una linea a quattro, offre quella duttilità che i tecnici cercano costantemente durante il campionato. Inoltre, la sua freschezza atletica andrebbe a integrarsi perfettamente con l’esperienza dei senatori già presenti in rosa.

I contatti tra la Cremonese, il Como e l’entourage del giocatore sono continui. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori sviluppi, ma la strada sembra ormai tracciata con Fellipe Jack pronto a colorare il suo futuro di grigiorosso.

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