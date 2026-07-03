Fulignati a un passo dal rinnovo: la Cremonese pianifica il futuro tra conferme e prestiti

La Cremonese prosegue il lavoro sul mercato tra rinnovi, uscite e valutazioni sui profili da inserire in vista della prossima stagione di Serie B. L’obiettivo della società è costruire una rosa competitiva, capace di coniugare giovani di prospettiva e giocatori d’esperienza.

In quest’ottica si inseriscono i rinnovi fino al 2029 del centrocampista Simone Lottici Tessadri e del portiere Federico Agazzi. Entrambi sono cresciuti nel settore giovanile grigiorosso e il prolungamento del contratto rappresenta un segnale di continuità da parte del club nei confronti di due dei talenti più promettenti del vivaio.

È vicino al rinnovo anche Andrea Fulignati, che dovrebbe prolungare il proprio contratto fino al 2028 e partire come portiere titolare nella prossima stagione. Durante il pre-ritiro sarà invece valutato Marco Cassin, giovane estremo difensore, prima di decidere se completare il reparto con l’innesto di un secondo o di un terzo portiere.

Parallelamente, la Cremonese sta definendo il futuro di alcuni giovani destinati a maturare esperienza in prestito. Lapo Nava è vicino al trasferimento all’Alcione Milano, mentre Ragnoli Galli e Michele Paganotti sono in direzione Ospitaletto. Mattia Scaringi, infine, è destinato alla Torres.

Sul fronte degli acquisti, il direttore sportivo Christian Botturi continua a monitorare diversi profili, ma la priorità resta quella di alleggerire l’organico prima di affondare i colpi in entrata. Una strategia che risponde sia a esigenze numeriche di rosa, sia alla volontà di mantenere l’equilibrio economico nel segno della sostenibilità.

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