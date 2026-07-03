Da Fondazione Città di Cremona contributi per 40mila euro alle associazioni

Fondazione Città di Cremona Ente Filantropico ha pubblicato il Bando 2026 per assegnare contributi a progetti di utilità sociale stanziando un importo complessivo di 40.000,00 euro.

In particolare saranno prese in considerazione/valutate prioritariamente progettualità attinenti i seguenti ambiti: cura e assistenza di soggetti affetti da patologie neurodegenerative; disagio giovanile; sostegno ad adulti in difficoltà socio – economica, anche attraverso progetti che favoriscano il reinserimento lavorativo.

Saranno comunque valutati anche progettualità al di fuori dei sopra riportati campi d’intervento.

Possono fare domanda associazioni operanti nel volontariato e della cooperazione sociale, comitati o fondazioni espressione di organizzazioni di persone o enti privati che esercitino attività istituzionali o personali di rilevante interesse sociale o conformi agli scopi statutari della Fondazione.

Le domande, firmate in originale dal rappresentante legale dell’Organizzazione, dovranno pervenire alla Fondazione Città di Cremona Ente Filantropico, entro la data di scadenza (ore 12.00 del 10/09/2026), tramite PEC oppure mediante consegna a mano alla segreteria dell’Ente in Piazza Giovanni XXIII n. 1.

Per info: Fondazione Città di Cremona Ente Filantropico, Piazza Giovanni XXIII n. 1 – Cremona, dal lunedì al venerdì negli orari di apertura al pubblico (dalle 9.30 alle 12.30), tel. 0372421011. Indirizzo di posta elettronica: segreteria@fondazionecr.it – PEC fondazionecittacr@legalmail.it

Il Bando in allegato è già pubblicato sul sito della Fondazione Città di Cremona Ente Filantropico www.fondazionecr.it

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