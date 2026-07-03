Debutto positivo per i Giovedi d’Estate tra attrazioni e negozi aperti

Esibizioni acrobatiche, presentazione di libri, fumetti, giochi da tavolo. Hanno debuttato così i Giovedi d’Estate edizione 2026, tradizionale iniziativa per animare le serate estive in centro città. Negozi aperti fino a tarda sera e tanta gente a passeggiare.

Il cuore pulsante dell’evento è Piazza Stradivari, trasformata in un palcoscenico a cielo aperto per le evoluzioni aeree: spiccano lo spettacolo di tessuti e cerchio “Cyber Sirene” della scuola Aeras, le esibizioni dell’Artistica Gymnica Cremona e la forza elegante della Bee You Pole Dance Academy. Per gli amanti del movimento, la piazza ha ospitato un’area parkour, prove di scherma olimpica con la Minervum Academy e storica con la Sala d’Arme Achille Marozzo, i runner di Run to me, il pattinaggio sotto le stelle del Red Black Roller e lo stand di Cremona Circuit con i biglietti per il WorldSBK di settembre. Presente anche la Federazione Bridge per imparare le regole del gioco e lo spazio culturale dedicato al restauro del Teatro Sociale di Soresina.

In Piazza Roma salto in alto con le atlete dell’Atletica Arvedi, i mattoncini Lego di Cremona Briks e gli scacchi, mentre via Palestro, è diventata la “Via del fumetto e del Gioco” con tornei di carte collezionabili, giochi di ruolo, cosplay e Beyblade.

Spazio anche alla cultura e allo spattcolo: la Loggia dei Militi ha ospitato i ricordi fotografici del fondo Fazioli con il Collettivo 50 mm, il Cortile Federico II i burattini di Paolo Rech, e al Teatro Filo spettacoli d’improvvisazione. Aperte anche le visite notturne al Museo Verticale del Torrazzo.

In Corso Campi spazio alla solidarietà con le associazioni di volontariato, mentre Largo Bocconcino si conferma l’oasi dello street food di qualità all’ombra del Duomo.

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