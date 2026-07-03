Tra Cremona e Ditonellapiaga c’è “chimica”: il Tanta Robba Festival parte con il botto

Si è aperto tra applausi, musica e divertimento il Tanta Robba Festival 2026, la kermesse cremonese che quest’anno taglia il traguardo della sua storica decima edizione con grandi novità.

In primis la location: pur rimanendo all’interno del Parco al Po alle Colonie Padane di Cremona, il festival si sviluppa in un’area decisamente più ampia rispetto al passato, allestita con tavoli, stand espositivi e diversi palchi.

Altro aspetto rilevante — e del tutto inedito — è la gratuità dell’evento, una scelta fortemente voluta dagli organizzatori proprio per celebrare l’importante anniversario.

Ad inaugurare la tre giorni di festa sul main stage è stata Ditonellapiaga, artista di fama nazionale fresca dell’ottimo terzo posto al Festival di Sanremo con il brano “Che Fastidio!“.

L’inizio dello show è stato subito una sorpresa: la cantautrice romana è arrivata sul palco in spalla a un bodyguard, indossando un abito rosa a pois neri e simulando con ironia uno stato di ebbrezza.

Subito dopo, però, ha lasciato spazio alla musica, inondando con la sua travolgente energia un parterre stracolmo di fan arrivati per lei da tutta la provincia e non solo.

L’artista ha proposto un mix esplosivo di pop ed elettronica, arricchito da una forte dose di intrattenimento.

Tra i brani più applauditi e ballati dal pubblico ci sono stati i successi del suo ultimo album “Miss Italia“, come Businessman e la stessa Che Fastidio!, senza dimenticare pezzi ormai iconici del suo repertorio come Chimica.

Lo show è stato scandito da cambi d’abito, gag e coreografie, fino al momento in cui una giovane fan è stata fatta salire sul palco e incoronata ufficialmente “Miss Ditonellapiaga di Cremona 2026“.

Per la cantautrice classe ’97 – all’anagrafe Margherita Carducci – si è trattato di un ritorno all’ombra del Torrazzo: si era già esibita a Cremona alcuni anni fa, quando era ancora agli esordi, in occasione del Porte Aperte Festival.

Il concerto, durato quasi due ore, si è chiuso tra scroscianti applausi e cori del pubblico, prima di lasciare spazio al dj set di Auroro Borealo.

A poca distanza dal palco principale, inoltre, è stata allestita un’area interamente dedicata agli appassionati di musica techno.

Il Tanta Robba Festival è solo all’inizio, ma promette già grandi sorprese. La programmazione prosegue questo venerdì sera con uno degli artisti più chiacchierati del momento, tanto in città quanto in tutt’Italia: sul palco di Cremona arriva Tony Pitony.

© Riproduzione riservata