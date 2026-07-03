Sanità, al territorio cremonese quasi 2 milioni per potenziare sicurezza e tecnologia

1.954.433 euro assegnati al territorio cremonese da Regione Lombardia, nell’ambito del piano di ammodernamento e potenziamento di ospedali e strutture sanitarie, per il quale la Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha stanziato complessivamente 95.485.478 euro.

Scopo del piano è quello di incrementare i livelli di sicurezza delle strutture, abbattere i costi storici di noleggio e leasing favorendo l’acquisto diretto dei macchinari e implementare tecnologie all’avanguardia come la telemedicina e la ‘Digital Pathology’.

Entrando nel dettaglio, 266.469 euro sono assegnati ad Ats Val Padana, per l’acquisto di apparecchiature informatiche; altri 863.021 euro per l’Asst di Cremona, di cui 583.021 euro per l’acquisto di presidi informatici e 280mila per i servizi Digital Pathology; i restanti 824.943 euro vanno all’Asst di Crema, di cui 469.943 per il potenziamento informatico e 355.000 euro per i servizi digitali.

“Questo stanziamento rappresenta un tassello cruciale per la nostra sanità, continuando il percorso di efficientamento e razionalizzazione virtuosa dei costi che abbiamo intrapreso” ha commentato Bertolaso. “Si tratta di interventi concreti che i cittadini vedranno nei loro ospedali e sul territorio: nuovi pc aziendali, investiamo nella cybersicurezza e facciamo compiere un balzo in avanti tecnologico fondamentale ai laboratori attraverso la digitalizzazione dei vetrini e la refertazione digitale (Digital Pathology).

Inoltre, finanziamo in modo mirato la sicurezza antincendio e diamo il via alla progettazione di opere strategiche e attese. Il nostro obiettivo è chiaro: migliorare stabilmente l’accessibilità e la qualità delle prestazioni sanitarie per tutti i lombardi”.

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