Non c’è vento ma l’albero cade: olmo si spezza e finisce, senza conseguenze, nel Serio Morto

Un grosso ramo di un olmo si è improvvisamente spezzato ed è precipitato nel letto del Serio Morto sabato mattina a Pizzighettone. L’episodio attorno alle 11 in via Piave.

Al momento del cedimento non erano presenti raffiche di vento, ma soltanto una leggera brezza. Il ramo, ancora integro e apparentemente sano, si è staccato per cause che potrebbero essere riconducibili al suo stesso peso.

La lunga sporgenza della branca, unita alle probabili lesioni riportate durante le perturbazioni e il maltempo dei giorni scorsi, potrebbe intatti averne compromesso la resistenza fino al cedimento improvviso.

Una volta spezzatosi, il grosso ramo è precipitato direttamente nel letto del Serio Morto, senza coinvolgere persone o mezzi in transito.

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