Ultime News

4 Lug 2026 Non c’è vento ma l’albero cade: olmo si spezza e finisce, senza conseguenze, nel Serio Morto
4 Lug 2026 Ruba in un negozio e “svende” tutto per 200 euro al parco: denunciato 54enne
4 Lug 2026 Cardaminopsis, Virgilio: “Iter urbanistico avviato da tempo e impatti da gestire”
4 Lug 2026 Casa Stradivari e Conservatorio Monteverdi insieme ad omaggiare in musica il sommo liutaio
4 Lug 2026 A Cremona esplode la “TonyPitony Mania”: in 8mila per il provocatorio artista mascherato
Cronaca

Non c’è vento ma l’albero cade: olmo si spezza e finisce, senza conseguenze, nel Serio Morto

L'episodio in mattinata a Pizzighettone. L'albero aveva probabilmente subito danni con il maltempo dei giorni scorsi ed è bastata una leggera brezza a spezzarlo

L'albero caduto nel Serio Morto (Foto di Carlo Gori)
Fill-1

Un grosso ramo di un olmo si è improvvisamente spezzato ed è precipitato nel letto del Serio Morto sabato mattina a Pizzighettone. L’episodio attorno alle 11 in via Piave.

Al momento del cedimento non erano presenti raffiche di vento, ma soltanto una leggera brezza. Il ramo, ancora integro e apparentemente sano, si è staccato per cause che potrebbero essere riconducibili al suo stesso peso.

La lunga sporgenza della branca, unita alle probabili lesioni riportate durante le perturbazioni e il maltempo dei giorni scorsi, potrebbe intatti averne compromesso la resistenza fino al cedimento improvviso.
Una volta spezzatosi, il grosso ramo è precipitato direttamente nel letto del Serio Morto, senza coinvolgere persone o mezzi in transito.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...