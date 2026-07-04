Cardaminopsis, Virgilio: “Iter urbanistico avviato da tempo e impatti da gestire”

Tiene banco il dibattito sul progetto Cardaminopsis e sulla realizzazione di una nuova struttura commerciale nell’area interessata dall’intervento. Un tema che ha riacceso il confronto con le associazioni di categoria e in particolare con Confcommercio. Per il sindaco Andrea Virgilio, però, “si tratta di un percorso urbanistico che parte da lontano. In tutte le varianti del Pgt che sono state fatte, sia dal centrosinistra sia dal centrodestra, quell’area ha mantenuto quella vocazione. Anche perché ci sono stati ricorsi che hanno confermato questa impostazione”.

Secondo il primo cittadino il tema non è tanto quello di condividere o meno l’arrivo di un nuovo insediamento commerciale, quanto quello di governarne gli effetti sul territorio. “Noi non facciamo i salti di gioia per un nuovo centro commerciale” continua il sindaco. “Dobbiamo però gestire i processi e, nella gestione di questi processi, è importante affrontare l’impatto viabilistico e quello ambientale”.

Tra gli aspetti evidenziati dall’amministrazione ci sono infatti le opere di compensazione e gli interventi collegati alla viabilità, che potrebbero portare nuove risorse sul territorio cittadino. “Ci saranno investimenti significativi anche sulla tangenziale e poi bisogna cercare risorse che abbiano una ricaduta positiva sul centro storico. Questo è il lavoro che abbiamo cercato di fare” ha illustrato il primo cittadino.

Virgilio ha poi risposto alle critiche: “Francamente mi sorprende la sorpresa di Confcommercio, perché questa ipotesi è conosciuta da decenni. Il nostro compito deve essere quello di lavorare insieme. Se ci si abbandona alla semplice polemica non credo si vada da nessuna parte”.

Il percorso autorizzativo, comunque, non è ancora concluso. La pratica è ora all’esame degli enti sovraordinati e dei livelli istituzionali competenti. “Noi stiamo accompagnando questo percorso e crediamo che questa sia un’assunzione di responsabilità” chiosa Virgilio.

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