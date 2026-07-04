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Cronaca

Ruba in un negozio e “svende” tutto per 200 euro al parco: denunciato 54enne

I Carabinieri di Cremona hanno individuato il presunto autore del furto aggravato ad un market di via Fabio Filzi

Un tratto di Via Fabio Filzi a Cremona
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L’efficienza e la rapidità d’azione dei Carabinieri hanno permesso di chiudere in tempi brevi il caso del furto aggravato avvenuto nei giorni scorsi in un market di via Fabio Filzi, a Cremona. La Sezione Operativa della Compagnia ha identificato e denunciato un 54enne pluripregiudicato senza fissa dimora, che ha confessato di aver rivenduto l’intera refurtiva – del valore di 2.000 euro – per appena 200 euro al Parco Rita Levi Montalcini.

Il negozio, di proprietà di una donna, era stato preso di mira da un ladro che, dopo aver forzato una porta laterale, si era impossessato di profumi, capi di abbigliamento e altri articoli, causando un danno economico rilevante.
Fin da subito i militari hanno avviato indagini serrate, concentrandosi sull’analisi dei filmati di videosorveglianza. L’incrocio delle immagini ha consentito di individuare rapidamente il presunto autore del furto, già noto alle forze dell’ordine.

Messo di fronte agli elementi raccolti, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità, raccontando anche di aver già “piazzato” la merce rubata per una cifra irrisoria. Al termine degli accertamenti, il 54enne è stato denunciato per furto aggravato.

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