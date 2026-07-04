Casa Stradivari e Conservatorio Monteverdi insieme ad omaggiare in musica il sommo liutaio

Prove in corso per il concerto organizzato da Fondazione Casa Stradivari e Conservatorio Monteverdi in occasione del 359° anniversario del matrimonio fra Antonio Stradivari e Francesca Ferraboschi, avvenuto nel 1667 a Sant’Agata: sabato alle 18:30 la chiesa cremonese si animerà di suoni, nell’evento ad ingresso gratuito patrocinato da Comune di Cremona e Regione Lombardia, per rendere omaggio al sommo liutaio.

All’epoca il giovane Maestro viveva una tappa rilevante del percorso famigliare e professionale, che è fonte d’ispirazione ancora oggi. Ecco quindi l’iniziativa che coinvolge i giovani allievi delle due istituzioni, musicisti e liutai, offrendo alla città un momento culturale sulle note di compositori dell’epoca.

Il pubblico potrà ascoltare sia strumenti storici come il violino Stradivari The Angel 1720 su cui posa l’archetto Fabrizio von Arx, sia strumenti contemporanei costruiti dai giovani partecipanti al Corso di Alto Perfezionamento in Liuteria di Casa Stradivari. L’auspicio degli organizzatori è che il concerto del 4 luglio diventi una tradizione.

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