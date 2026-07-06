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A maggio accelerano le vendite al dettaglio

ROMA (ITALPRESS) – A maggio le vendite al dettaglio in Italia mostrano un lieve miglioramento rispetto al mese precedente, sia in termini di valore, +0,2%, sia di volume, +0,1%. Anche nel trimestre marzo–maggio si conferma un quadro di espansione rispetto ai mesi precedenti. Il comparto alimentare evidenzia un aumento del valore, accompagnato da una crescita più contenuta dei volumi, mentre i beni non alimentari mostrano una dinamica più vivace su entrambi i fronti. Su base annua, le vendite al dettaglio registrano una crescita del 2,2% in valore e dello 0,4% in volume. Tra le diverse categorie del non alimentare si registrano diffusi segnali positivi, con l’unica eccezione dei generi casalinghi, in lieve flessione. Particolarmente dinamico il comparto degli elettrodomestici e dei prodotti elettronici.
abr/gtr

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