I “nonni podcaster” festeggiano le nozze di diamante. Sorpresa a Castelverde per Rosalba e Antonio

Il significato letterale di “Una vita insieme” è racchiuso nella storia di Rosalba e Antonio. Si sono sposati il 6 luglio del 1966. Oggi, a esattamente 60 anni da quella giornata, l’amore della loro famiglia e del personale della Fondazione Opera Pia Ss. Redentore di Castelverde, struttura che li ospita entrambi, si è concretizzato con una toccante sorpresa.

A loro insaputa è stata organizzata una messa, celebrata da Don Claudio Rasoli e dal diacono Umberto Bertelle, con la benedizione degli anelli e tanta gioia per un anniversario altrettanto indimenticabile. Rosalba e Antonio sono tra l’altro stati i protagonisti di una puntata di infraROSSI, il podcast di CR1, che andò in onda lo scorso Natale.

Lei siciliana, lui sardo, vivono a Cremona dagli anni ’70 (si erano trasferiti qui a causa del lavoro di lui). Commossa e orgogliosa la famiglia presente ai festeggiamenti.

“Questi 60 anni sono stati splendidi, certo con alti e bassi. Però abbiamo sempre superato tutto grazie a quella parola che inizia con la A maiuscola.. Amore“, ci racconta Rosalba.

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