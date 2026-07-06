Canta Bozzolo, debutta il voto in tempo reale da smartphone con l’app Applaudix

Entra nel vivo l’undicesima edizione di Canta Bozzolo, lo storico festival canoro che quest’anno unisce il grande talento artistico a importanti innovazioni strutturali e tecnologiche. L’organizzazione, guidata dal patron Fabio Negri, ha ufficializzato il ricco montepremi destinato ai finalisti di questa edizione record, svelando una novità assoluta che rivoluzionerà il rapporto tra palco e platea: l’introduzione della giuria popolare digitale.

I PREMI IN PALIO PER I PRIMI TRE CLASSIFICATI DELLA GIURIA TECNICA

Canta Bozzolo si conferma un eccezionale trampolino di lancio investendo concretamente sul futuro dei giovani artisti. La giuria di qualità assegnerà i seguenti premi ufficiali:

● 1° Classificato: Un premio in denaro di 1.000 euro, abbinato a un’esclusiva borsa di studio formativa presso l’Accademia Musicale “Bottega del Suono” di Roma.

● 2° Classificato: Un premio in denaro di 400 euro.

● 3° Classificato: Un premio in denaro di 200 euro.

IL PREMIO DELLA CRITICA FIRMATO DALL’ASSOCIAZIONE BOOM

Accanto ai premi della giuria tecnica, i giornalisti presenti in sala esprimeranno il proprio voto per assegnare il prestigioso Premio della Critica. Il riconoscimento, gentilmente donato dall’Associazione Boom (presieduta da Marcella De Antoni), consisterà in un incentivo di 500 euro per la crescita artistica, utilizzabile dai vincitori per corsi di formazione, masterclass o per la promozione dei propri brani, integrato da un rilassante fine settimana in un resort in Toscana.

LA NOVITÀ DELLA SERATA: ARRIVA L’APPLAUSOMETRO DIGIRALE CON “APPLAUDIX”

La vera grande novità dell’edizione 2026 è il coinvolgimento diretto del pubblico, chiamato a decretare il vincitore della Giuria Popolare. Gli spettatori infatti potranno votare i propri artisti preferiti in tempo reale direttamente dal proprio smartphone.

Il sistema si basa su Applaudix, un’applicazione interamente Made in Italy creata dal dottor Matteo Mercurio, imprenditore digitale, esperto di intelligenza artificiale e docente di Laboratorio presso l’Università degli Studi di Torino, in stretta collaborazione con il patron Fabio Negri. Il meccanismo di voto sarà immediato e accessibile a chiunque: inquadrando un QR Code, il pubblico potrà accedere all’interfaccia e inviare i propri “applausi digitali” durante le performance.

Il voto degli spettatori genererà una classifica del tutto indipendente rispetto a quella tecnica. Per l’artista più acclamato dalla platea ci sarà in palio un’opportunità straordinaria:il vincitore si aggiudicherà una crociera di 5 giorni su una nave MSC, durante la quale avrà l’opportunità esclusiva di esibirsi dal vivo sul prestigioso palco del teatro di bordo.

ALTA TECNOLOGIA ACCESSIBILE E LANCIO DI MERCATO

Il battesimo sul palco del Canta Bozzolo rappresenterà anche il lancio commerciale di Applaudix, che diventerà successivamente acquistabile online con differenti tier di prezzo pensati per festival e spettacoli di ogni dimensione. Grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale nello sviluppo del software, il team guidato da Matteo Mercurio è riuscito ad abbattere i costi e la complessità tecnica di realizzazione, rendendo l’interattività e l’alta tecnologia alla portata anche delle manifestazioni locali e dei contest sul territorio.

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