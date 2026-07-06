Aci, La Russa “Ci saranno diverse iniziative di arte e cultura per GP di Monza”





MILANO (ITALPRESS) – “Il Gran Premio d’Italia a Monza ormai è una costante, siamo arrivati alla 97esima edizione ed essere qua al Teatro alla Scala per poter presentare le iniziative congiunte di arte e cultura con lo sport per me è veramente un grande piacere”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Aci Geronimo La Russa a margine della presentazione dell’evento del “Gran Premio d’Italia F1 e iniziative culturali collegate all’evento”, al Teatro La Scala di Milano. “Ci saranno diverse iniziative, abbiamo il maestro Lodola che ha voluto disegnare il manifesto celebrativo del Gran Premio e il maestro e tenore Francesco Mele, che canterà l’inno d’Italia poco prima dell’inizio della gara. Subito dopo passeranno le frecce Tricolori, un altro grande simbolo dell’Italia insieme al Tempio della Velocità, ossia l’autodromo in Monza”. La Russa ha poi parlato delle novità arrivate dal Consiglio della Fia: “In Cina, a Macao, al Consiglio Mondiale della FIA abbiamo preso delle decisioni importanti, il 60% della potenza dei motori sarà non elettrico e ovviamente ci saranno gare sempre più entusiasmanti come abbiamo visto ieri con la vittoria di Charles Leclerc della Ferrari, un’altra grande gioia italiana”.

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