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Asp Siracusa, al via progetto “PTE Smart” per la rete cardiologica d’emergenza

PACHINO (SIRACUSA) (ITALPRESS) – Prende ufficialmente il via “PTE Smart”, il progetto sviluppato dall’Asp di Siracusa per il potenziamento tecnologico dei Presidi Territoriali di Emergenza di Pachino, Rosolini e Palazzolo Acreide. Il nuovo sistema, con l’utilizzo di apparecchiature biomediche d’avanguardia e telemedicina ridefinisce i servizi d’emergenza nei presidi distanti dagli ospedali, a favore della sanità di prossimità, con l’obiettivo di ridurre drasticamente i tempi d’intervento nei casi di sospetto infarto miocardico acuto. Il progetto è stato presentato nei locali del PTE di Pachino.
col/mgg/gtr

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